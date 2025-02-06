Присвоили около 1 млн грн со счетов умерших — в Киеве будут судить частного нотариуса и трех его подельников

От клиентов фигуранты узнавали количество денег на счетах их умерших родственников, а затем, используя поддельные документы, переоформляли наследство на себя.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве будут судить частного нотариуса и трех ее сообщников, которые обманули наследников умерших киевлян более чем на 1 млн гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Столичная полиция указывает, что мошенническую схему организовала 42-летняя частный нотариус, которая привлекла себе в помощники двух мужчин и женщину от 40 до 43 лет. Согласно разработанному плану, фигуранты от клиентов получали информацию о наличии денег на банковских счетах их умерших близких родственников, а затем, используя поддельные документы, переоформляли наследство на себя.

По данным следствия, к частному нотариусу Киевского нотариального округа обратилась женщина, у которой умер отец и хотела вступить в наследство.

В свою очередь, нотариус, получив от банка информацию о наличии на счетах умершего более 850 тыс. рублей. грн, не сказала об этом наследнице. Женщине нотариус сообщила, что на счету всего 112 гривен.

В дальнейшем нотариус и его сообщник подыскали человека, согласившегося незаконно вступить в наследство, выдавая себя за законную наследницу. Использовав поддельные документы, злоумышленники получили эти 850 тысяч. гривен.

Таким же образом подозреваемая нотариус и ее подельники завладели еще 180 тыс. гривен наследства другой женщины.

Обвинительный акт направлен для рассмотрения в Оболонский районный суд города Киева.

Обвиняемые частично возместили потерпевшим 280 тыс. гривен.

Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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