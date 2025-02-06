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Привласнили близько 1 млн грн з рахунків померлих — у Києві судитимуть приватного нотаріуса та трьох її спільників

11:32, 6 лютого 2025
Від клієнтів фігуранти дізнавались про кількість грошей на рахунках їх померлих родичів, а потім, використовуючи підроблені документи, переоформлювали спадщину на себе.
Привласнили близько 1 млн грн з рахунків померлих — у Києві судитимуть приватного нотаріуса та трьох її спільників
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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У Києві судитимуть приватного нотаріуса та трьох її спільників, які ошукали спадкоємців померлих киян на понад 1 млн гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Столична поліція вказує, що шахрайську схему організувала 42-річна приватний нотаріус, яка залучила собі у помічники двох чоловіків та жінку віком від 40 до 43 років. Згідно із розробленим планом, фігуранти від клієнтів отримували інформацію про наявність грошей на банківських рахунках їх померлих близьких родичів, а потім, використовуючи підроблені документи, переоформлювали спадщину на себе.

За даними слідства, до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу звернулася жінка, у якої помер батько і вона хотіла вступити у спадщину.

У свою чергу, нотаріус, отримавши від банку інформацію щодо наявності на рахунках померлого понад 850 тис. грн, не сказала про це спадкоємиці. Жінці нотаріус повідомила, що на рахунку лише 112 гривень.

В подальшому нотаріус та її спільник підшукали людину, яка погодилась незаконно вступити у спадщину, видаючи себе за законну спадкоємицю. Використавши підроблені документи, зловмисники отримали ці 850 тис. гривень.

В такий же спосіб підозрювана нотаріус  та її спільники заволоділи ще 180 тис. гривень спадку іншої жінки.

Обвинувальний акт скеровано для розгляду до Оболонського районного суду міста Києва.

Обвинувачені частково відшкодували потерпілим 280 тис. гривень.

Санкція статей передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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