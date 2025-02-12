У Швеції пропонують посилити безпеку в навчальних закладах після стрілянини в Еребру

Швеція може запровадити перевірку рюкзаків учнів і картки-пропуски в школах.

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Після смертельної стрілянини в Еребру, де нападник убив 10 людей, а потім застрелився сам, у Швеції розглядають посилення заходів безпеки у школах та вишах. Про це повідомляє Aftonbladet.

Коаліційні партії пропонують розширити запобіжні заходи на всі рівні освіти — від початкових шкіл до закладів для дорослих. Первинні ініціативи щодо безпеки обговорювали ще до трагедії, але вони стосувалися лише старших класів і вищої освіти.

Серед запропонованих змін:

надання охоронцям шкіл права перевіряти рюкзаки учнів і відвідувачів;

обмеження доступу до навчальних закладів, запровадження карток-пропусків;

обов’язкове створення та регулярне відпрацювання планів реагування на надзвичайні ситуації.

Очікується, що відповідні зміни до законодавства можуть ухвалити протягом пів року, щоб вони набули чинності з 1 липня.

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