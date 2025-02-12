Хотіла отримати допомогу від держави — на Житомирщині жінка втратила понад 11 тис грн через фішинг

Жінка втратила понад 11 тисяч гривень через шахраїв, які використали фальшивий сайт для соцвиплат.

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На Житомирщині жінка сподівалась отримати допомогу від держави, але натрапила на шахраїв і втратила понад 11 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція регіону.

Як встановили поліцейські, заявниця вважала, що реєструється для отримання соціальної допомоги від держави «Тепла зима». Для цього вона перейшла за посиланням та через банківський додаток підтвердила авторизацію на підробленому сайті. Таким чином аферисти заволоділи всіма заощадженнями з рахунку жінки.

За фактом шахрайства (ст. 190 КК України) слідчі Бердичівського райвідділу поліції розпочали кримінальне провадження. Нині правоохоронці встановлюють причетних до злочину.

Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил інформаційної безпеки:

ігноруйте публікації про грошові виплати з посиланнями в чатботах, месенджерах чи соціальних мережах;

перш ніж здійснювати будь-яку онлайн-реєстрацію з вказанням особистих даних, ознайомтеся з публікаціями на урядових сайтах й користуйтеся офіційними сервісами. За потреби проконсультуйтеся на «гарячих лініях» банків та соцслужб;

не розголошуйте відомості, що дозволяють отримати доступ до ваших рахунків (пін-код, CVV-код, а також цифрові паролі, що надходять на ваш телефон тощо), ні в телефонному режимі, ні на сайтах;

«Зверніть увагу, що для отримання виплат «Зимової єПідтримки» вам необхідно особисто зайти у додаток «Дія» у вашому ґаджеті (не використовуючи жодних посилань) та авторизуватися. Після цього оберіть необхідний розділ та виконайте кроки, вказані у додатку», — наголосили у поліції.

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