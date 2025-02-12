Практика судов
  1. В Украине

Хотела получить помощь от государства — в Житомирской области женщина потеряла более 11 тыс грн из-за фишинга

21:18, 12 февраля 2025
Женщина потеряла более 11 тысяч гривен из-за мошенников, которые использовали фальшивый сайт для соцвыплат.
Хотела получить помощь от государства — в Житомирской области женщина потеряла более 11 тыс грн из-за фишинга
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области женщина надеялась получить помощь от государства, но натолкнулась на мошенников и потеряла более 11 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция региона.

Как установили полицейские, заявительница считала, что регистрируется для получения социальной помощи от государства «Теплая зима». Для этого она перешла по ссылке и через банковское приложение подтвердила авторизацию на поддельном сайте. Таким образом, аферисты завладели всеми сбережениями со счета женщины.

По факту мошенничества (ст. 190 УК Украины) следователи Бердичевского райотдела полиции возбудили уголовное производство. В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к преступлению.

Правоохранители призывают граждан соблюдать правила информационной безопасности:

  • игнорируйте публикации о денежных выплатах со ссылками в чатботах, мессенджерах или социальных сетях;
  • Прежде чем производить любую онлайн-регистрацию с указанием личных данных, ознакомьтесь с публикациями на правительственных сайтах и ​​пользуйтесь официальными сервисами. При необходимости проконсультируйтесь на горячих линиях банков и соцслужб;
  • не разглашайте сведения, позволяющие получить доступ к вашим счетам (пин-код, CVV-код, а также цифровые пароли, поступающие на ваш телефон и т.п.), ни в телефонном режиме, ни на сайтах;

«Обратите внимание, что для получения выплат «Зимней поддержки» вам необходимо лично зайти в приложение «Действие» в вашем гаджете (не используя никаких ссылок) и авторизироваться. После этого выберите необходимую главу и выполните шаги, указанные в приложении», — отметили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция мошенник Житомир

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых — Владимир Зеленский провел встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом

Владимир Зеленский уверяет, что сделает все, чтобы украинские чиновники быстрее изучили проект соглашения о полезных ископаемых и была возможность его подписать.

«Это не должен быть Минск 3.0» — глава Пентагона во время Рамштайна очертил позицию США о завершении войны в Украине

«Президент Трамп четко дал понять, что прекращение боевых действий и достижение крепкого мира является главным приоритетом» – полное заявление главы Пентагона Пита Хегсета во время Рамштайна.

Судью ВАКС Ярослава Шкодина привлекли к ответственности за философские вопросы в судебном решении

Апелляционная палата ВАКС постановила отдельное определение в отношении судьи первой инстанции Антикоррупционного суда Ярослава Шкодина

Органу финансового контроля и БЭБ расширили возможности использования персональных данных – Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, согласно которому БЭБ и орган финансового контроля смогут использовать информацию, сведения или другие персональные данные о лице и документах, содержащихся и оформляемых с применением средств Демографического реестра.

Законодатели определили, что повторный медосмотр должны пройти лишь ограниченно годные, которым исполнилось 25 лет

ГНЭУ ВР указало на ряд вопросов, которые могут возникнуть при применении законодательных изменений по прохождению повторного медосмотра ограниченно годными.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Твердохліб
    Юлія Твердохліб
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бойко
    Андрій Бойко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Ковальчук
    Олена Ковальчук
    суддя Хмельницького окружного адміністративного суду
  • Володимир Ватрас
    Володимир Ватрас
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики