Хотела получить помощь от государства — в Житомирской области женщина потеряла более 11 тыс грн из-за фишинга

Женщина потеряла более 11 тысяч гривен из-за мошенников, которые использовали фальшивый сайт для соцвыплат.

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В Житомирской области женщина надеялась получить помощь от государства, но натолкнулась на мошенников и потеряла более 11 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция региона.

Как установили полицейские, заявительница считала, что регистрируется для получения социальной помощи от государства «Теплая зима». Для этого она перешла по ссылке и через банковское приложение подтвердила авторизацию на поддельном сайте. Таким образом, аферисты завладели всеми сбережениями со счета женщины.

По факту мошенничества (ст. 190 УК Украины) следователи Бердичевского райотдела полиции возбудили уголовное производство. В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к преступлению.

Правоохранители призывают граждан соблюдать правила информационной безопасности:

игнорируйте публикации о денежных выплатах со ссылками в чатботах, мессенджерах или социальных сетях;

Прежде чем производить любую онлайн-регистрацию с указанием личных данных, ознакомьтесь с публикациями на правительственных сайтах и ​​пользуйтесь официальными сервисами. При необходимости проконсультируйтесь на горячих линиях банков и соцслужб;

не разглашайте сведения, позволяющие получить доступ к вашим счетам (пин-код, CVV-код, а также цифровые пароли, поступающие на ваш телефон и т.п.), ни в телефонном режиме, ни на сайтах;

«Обратите внимание, что для получения выплат «Зимней поддержки» вам необходимо лично зайти в приложение «Действие» в вашем гаджете (не используя никаких ссылок) и авторизироваться. После этого выберите необходимую главу и выполните шаги, указанные в приложении», — отметили в полиции.

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