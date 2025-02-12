В МВД объяснили, можно ли заменить неудачное фото в водительском удостоверении

Для обмена водителя необходимо предоставить ряд документов.

Фото: Главный сервисный центр МВД

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Главный сервисный центр МВД объяснил, можно ли заменить неудачное фото в водительском удостоверении.

В ведомстве отметили, что для замены фото нужно лично обратиться в Сервисный центр МВД. Администратор сделает новое фото на водительское удостоверение при предоставлении услуги.

При обмене водительского удостоверения онлайн, фото в водительском удостоверении будет отображаться из предыдущего водительского документа.

Для обмена водителя необходимо предоставить следующие документы:

- паспорт;

- идентификационный код;

- имеющееся водительское удостоверение;

- действующую медицинскую справку (при обмене удостоверения в связи с изменением состояния здоровья).

«Например: при получении водителя вы носили очки и предоставляли медицинскую справку с отметкой об обязательном ношении их во время вождения, но через некоторое время сделали коррекцию зрения. Если вы хотите обновить водительское удостоверение, в сервисном центре МВД необходимо предъявить действующую медицинскую справку, подтверждающую отсутствие обязательного ношения очков во время вождения автомобиля», - добавили в сообщении.

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