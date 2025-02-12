В МВД объяснили, можно ли заменить неудачное фото в водительском удостоверении

Главный сервисный центр МВД объяснил, можно ли заменить неудачное фото в водительском удостоверении.
В ведомстве отметили, что для замены фото нужно лично обратиться в Сервисный центр МВД. Администратор сделает новое фото на водительское удостоверение при предоставлении услуги.
При обмене водительского удостоверения онлайн, фото в водительском удостоверении будет отображаться из предыдущего водительского документа.
Для обмена водителя необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- имеющееся водительское удостоверение;
- действующую медицинскую справку (при обмене удостоверения в связи с изменением состояния здоровья).
«Например: при получении водителя вы носили очки и предоставляли медицинскую справку с отметкой об обязательном ношении их во время вождения, но через некоторое время сделали коррекцию зрения. Если вы хотите обновить водительское удостоверение, в сервисном центре МВД необходимо предъявить действующую медицинскую справку, подтверждающую отсутствие обязательного ношения очков во время вождения автомобиля», - добавили в сообщении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.