У МВС пояснили, чи можна замінити невдале фото у посвідченні водія

Головний сервісний центр МВС пояснив, чи можна замінити невдале фото у посвідченні водія.
У відомстві зазначили, для заміни фото треба особисто звернутись в Сервісний центр МВС. Адміністратор зробить нове фото на посвідчення водія при наданні послуги.
При обміні посвідчення водія онлайн, фото в посвідченні водія відображатиметься з попереднього водійського документа.
Для обміну водійського необхідно надати такі документи:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- наявне посвідчення водія;
- чинну медичну довідку (у разі обміну посвідчення у звʼязку зі зміною стану здоровʼя).
«Наприклад: при отриманні водійського ви носили окуляри і надавали медичну довідку з позначкою щодо обов’язкового їх носіння під час керування авто, але через певний час зробили корекцію зору. Якщо ви бажаєте оновити посвідчення водія, у сервісному центрі МВС необхідно пред’явити чинну медичну довідку, що підтверджує відсутність обов’язкового носіння окулярів під час водіння автомобіля», - додали у відомстві.
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