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У МВС пояснили, чи можна замінити невдале фото у посвідченні водія

22:18, 12 лютого 2025
Для обміну водійського необхідно надати низку документи.
У МВС пояснили, чи можна замінити невдале фото у посвідченні водія
Фото: Головний сервісний центр МВС
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Головний сервісний центр МВС пояснив, чи можна замінити невдале фото у посвідченні водія.

У відомстві зазначили, для заміни фото треба особисто звернутись в Сервісний центр МВС. Адміністратор зробить нове фото на посвідчення водія при наданні послуги.

При обміні посвідчення водія онлайн, фото в посвідченні водія відображатиметься з попереднього водійського документа.

Для обміну водійського необхідно надати такі документи:

- паспорт;

- ідентифікаційний код;

- наявне посвідчення водія;

- чинну медичну довідку (у разі обміну посвідчення у звʼязку зі зміною стану здоровʼя).

«Наприклад: при отриманні водійського ви носили окуляри і надавали медичну довідку з позначкою щодо обов’язкового їх носіння під час керування авто, але через певний час зробили корекцію зору. Якщо ви бажаєте оновити посвідчення водія, у сервісному центрі МВС необхідно пред’явити чинну медичну довідку, що підтверджує відсутність обов’язкового носіння окулярів під час водіння автомобіля», - додали у відомстві.

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МВС сервісний центр МВС

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