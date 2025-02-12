В Швеции предлагают усилить безопасность в учебных заведениях после стрельбы в Эребру

Швеция может ввести проверку рюкзаков учеников и карточки-пропуска в школах.

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После смертельной стрельбы в Эребру, где нападавший убил 10 человек, а затем застрелился сам, в Швеции рассматривают усиление мер безопасности в школах и вузах. Об этом сообщает Aftonbladet.

Коалиционные партии предлагают расширить меры предосторожности на все уровни образования - от начальных школ до учреждений для взрослых. Первичные инициативы по безопасности обсуждали еще до трагедии, но они касались только старших классов и высшего образования.

Среди предложенных изменений:

- предоставление охранникам школ права проверять рюкзаки учеников и посетителей;

- ограничение доступа в учебные заведения, введение карточек-пропусков;

- обязательное создание и регулярная отработка планов реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ожидается, что соответствующие изменения в законодательство могут принять в течение полугода, чтобы они вступили в силу с 1 июля.

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