У Швеції не виключають відправку своїх військ в Україну, але є умова

У МЗС Швеції наголосили, що зараз треба домовитися про справедливий та стійкий мир, який поважає міжнародне право та Україну.

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Швеція не виключає направлення військ в Україну у складі будь-якої післявоєнної миротворчої місії. Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, передає Reuters.

За її словами, зараз треба домовитися про справедливий та стійкий мир, який поважає міжнародне право та Україну.

Міністр наголосила, що такий мир повинен гарантувати, що РФ не зможе наростити армію та напасти на Україну чи іншу країну за кілька років.

«Зараз ми повинні спочатку домовитися про справедливий і стійкий мир, який поважає міжнародне право, поважає Україну і, перш за все, гарантує, що Росія не зможе просто відступити, наростити сили і напасти на Україну або іншу країну всього за кілька років», – заявила очільниця МЗС Швеції.

Вона вказала: як тільки такий мир буде встановлено – Швеція «повинна забезпечити його підтримку, і тоді наш уряд нічого не виключає».

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