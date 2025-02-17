В Швеции не исключают отправку своих войск в Украину, но есть условие

Швеция не исключает направление войск в Украину в составе какой-либо послевоенной миротворческой миссии. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, передает Reuters.
По ее словам, сейчас нужно договориться о справедливом и устойчивом мире, который уважает международное право и Украину.
Министр подчеркнула, что такой мир должен гарантировать, что РФ не сможет нарастить армию и напасть на Украину или другую страну через несколько лет.
«Сейчас мы должны сначала договориться о справедливом и устойчивом мире, уважающем международное право, уважающем Украину и, прежде всего, гарантирующем, что Россия не сможет просто отступить, нарастить силы и напасть на Украину или другую страну всего за несколько лет», – заявила глава МИД Швеции.
Она указала: как только такой мир будет установлен – Швеция должна обеспечить его поддержку, и тогда наше правительство ничего не исключает.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.