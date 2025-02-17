В Швеции не исключают отправку своих войск в Украину, но есть условие

В МИД Швеции подчеркнули, что сейчас нужно договориться о справедливом и устойчивом мире, который уважает международное право и Украину.

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Швеция не исключает направление войск в Украину в составе какой-либо послевоенной миротворческой миссии. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, передает Reuters.

По ее словам, сейчас нужно договориться о справедливом и устойчивом мире, который уважает международное право и Украину.

Министр подчеркнула, что такой мир должен гарантировать, что РФ не сможет нарастить армию и напасть на Украину или другую страну через несколько лет.

«Сейчас мы должны сначала договориться о справедливом и устойчивом мире, уважающем международное право, уважающем Украину и, прежде всего, гарантирующем, что Россия не сможет просто отступить, нарастить силы и напасть на Украину или другую страну всего за несколько лет», – заявила глава МИД Швеции.

Она указала: как только такой мир будет установлен – Швеция должна обеспечить его поддержку, и тогда наше правительство ничего не исключает.