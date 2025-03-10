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Міністри фінансів Євросоюзу обговорять різке збільшення витрат на оборону

12:41, 10 березня 2025
Міністри працюватимуть над пропозицією Європейської комісії про залучення ЄС 150 млрд євро під заставу бюджету ЄС для кредитування урядів на оборонні проекти.
Міністри фінансів Євросоюзу обговорять різке збільшення витрат на оборону
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Міністри фінансів ЄС 10 та 11 березня обговорять фінансування оборони коштом нових спільних запозичень, наявних фондів ЄС і посилення ролі Європейського інвестиційного банку, пише Reuters.

У запрошувальному листі міністрам Анджей Доманський, міністр фінансів Польщі, яка головує на засіданнях ЄС, заявив, що переговори проводитимуться відповідно до рішень лідерів ЄС, ухвалених у 6 березня про вивчення цих джерел фінансування.

«З огляду на швидко мінливу ситуацію у сфері безпеки, Європа повинна глибоко замислитися про майбутнє витрат на оборону. Стабільна і передбачувана структура фінансування має вирішальне значення для систематичного розвитку європейського оборонного потенціалу», - сказав Доманський у листі.

Зазначається, що міністри працюватимуть над пропозицією Європейської комісії про залучення ЄС 150 млрд євро під заставу бюджету ЄС для кредитування урядів на оборонні проекти.

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