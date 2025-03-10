Министры финансов Евросоюза обсудят резкое увеличение расходов на оборону

Министры будут работать над предложением Европейской комиссии о привлечении ЕС 150 млрд евро под залог бюджета ЕС для кредитования правительств на оборонные проекты.

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Министры финансов ЕС 10 и 11 марта обсудят финансирование обороны за счет новых совместных заимствований, существующих фондов ЕС и усиления роли Европейского инвестиционного банка, пишет Reuters.

В приглашении министрам Анджей Доманский, министр финансов Польши, которая председательствует на заседаниях ЕС, заявил, что переговоры будут проводиться в соответствии с решениями лидеров ЕС, принятыми 6 марта о рассмотрении этих источников финансирования.

«С учетом быстро меняющейся ситуации в сфере безопасности Европа должна серьезно задуматься о будущем расходов на оборону. Стабильная и предсказуемая структура финансирования имеет решающее значение для систематического развития европейского оборонного потенциала», – написал Доманский в письме.

Отмечается, что министры будут работать над предложением Европейской комиссии о привлечении ЕС 150 млрд евро под залог бюджета ЕС для кредитования правительств на оборонные проекты.

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