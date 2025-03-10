Практика судов
  1. В мире

Министры финансов Евросоюза обсудят резкое увеличение расходов на оборону

12:41, 10 марта 2025
Министры будут работать над предложением Европейской комиссии о привлечении ЕС 150 млрд евро под залог бюджета ЕС для кредитования правительств на оборонные проекты.
Министры финансов Евросоюза обсудят резкое увеличение расходов на оборону
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министры финансов ЕС 10 и 11 марта обсудят финансирование обороны за счет новых совместных заимствований, существующих фондов ЕС и усиления роли Европейского инвестиционного банка, пишет Reuters.

В приглашении министрам Анджей Доманский, министр финансов Польши, которая председательствует на заседаниях ЕС, заявил, что переговоры будут проводиться в соответствии с решениями лидеров ЕС, принятыми 6 марта о рассмотрении этих источников финансирования.

«С учетом быстро меняющейся ситуации в сфере безопасности Европа должна серьезно задуматься о будущем расходов на оборону. Стабильная и предсказуемая структура финансирования имеет решающее значение для систематического развития европейского оборонного потенциала», – написал Доманский в письме.

Отмечается, что министры будут работать над предложением Европейской комиссии о привлечении ЕС 150 млрд евро под залог бюджета ЕС для кредитования правительств на оборонные проекты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

ЕС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
USAID потратила десятки миллиардов долларов способом, который не соответствовал и даже наносил ущерб национальным интересам США – Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что 83% программ USAID будут отменены.

Верховная Рада готовится изменить порядок рассмотрения пенсионных и социальных дел в админсудах

Депутаты указывают, что споры о пенсионных и других социальных выплатах составляют огромную долю от общей нагрузки на административные суды, и их количество постоянно растет.

Совет Судей обвинил ВККС в произволе во время квалификационного оценивания судей, которые уже признаны удачно прошедшими оценивание

Недовольны действиями ВККС также и в Верховном Суде, тогда как в ВККС говорят, что все нормально.

Является ли рапорт следователя или прокурора об обнаружении преступления процессуальным документом

Широко практикуется представление следователями (детективами) и прокурорами своим руководителям рапортов (докладных записок, служебных записок) о самостоятельном обнаружении ими уголовных правонарушений, которые в дальнейшем используются как основание для внесения сведений в ЕРДР и начала досудебного расследования, но исследование такой практики вызывает обоснованные сомнения относительно ее правомерности.

Верховная Рада готовится принять закон о реформе оплаты труда госслужащих — комитет согласовал финальную версию

Зарплату и премии государственным служащим после принятия нового закона будут рассчитывать по-новому.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова