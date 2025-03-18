В Ірані за допомогою дронів та мобільних додатків відстежують жінок, які не носять хіджаб

Такі заходи є частиною жорсткої політики іранської влади щодо забезпечення дотримання суворих релігійних норм.

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Іран активно застосовує сучасні технології, такі як аеродрони, системи розпізнавання облич і мобільні додатки, для контролю за дотриманням обов’язкового носіння хіджабу серед жінок.

Згідно зі звітом ООН, на який посилається CNN, влада країни дедалі частіше впроваджує цифрові механізми для відстеження та покарання порушниць. Одним із ключових інструментів є додаток Nazer, що підтримується державою. Він дозволяє громадянам та правоохоронцям повідомляти про жінок, які не носять хіджаб.

Користувачі можуть через Nazer завантажити номерний знак автомобіля, в якому перебуває жінка без хіджабу, а також її місцеперебування. Після цього транспортний засіб автоматично відмічається у системі, а відповідна інформація передається поліції. Власник автомобіля отримує миттєве повідомлення з попередженням про можливі санкції, зокрема конфіскацію транспортного засобу, якщо порушення продовжуватимуться.

Крім мобільного застосунку, іранська влада розгорнула повітряні дрони, які патрулюють громадські місця в Тегерані та на півдні країни, фіксуючи порушення правил носіння хіджабу.

У 2024 році при вході до Тегеранського університету імені Аміра Кабіра впроваджено систему розпізнавання облич, що контролює дотримання вимог серед студенток.

У звіті ООН також зазначається, що у 2022 році масові протести проти обов’язкового носіння хіджабу та інших політичних і соціальних проблем призвели до загибелі сотень людей. Особливо значний резонанс викликала смерть 22-річної Махси Аміні, яка у вересні того ж року померла після перебування у поліцейському відділку моралі.

Використання цифрових технологій для посилення контролю за громадянами залишається одним із головних інструментів іранської влади у забезпеченні виконання суворих релігійних норм.

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