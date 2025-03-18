Практика судів
  1. У світі

В Ірані за допомогою дронів та мобільних додатків відстежують жінок, які не носять хіджаб

21:22, 18 березня 2025
Такі заходи є частиною жорсткої політики іранської влади щодо забезпечення дотримання суворих релігійних норм.
В Ірані за допомогою дронів та мобільних додатків відстежують жінок, які не носять хіджаб
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Іран активно застосовує сучасні технології, такі як аеродрони, системи розпізнавання облич і мобільні додатки, для контролю за дотриманням обов’язкового носіння хіджабу серед жінок.

Згідно зі звітом ООН, на який посилається CNN, влада країни дедалі частіше впроваджує цифрові механізми для відстеження та покарання порушниць. Одним із ключових інструментів є додаток Nazer, що підтримується державою. Він дозволяє громадянам та правоохоронцям повідомляти про жінок, які не носять хіджаб.

Користувачі можуть через Nazer завантажити номерний знак автомобіля, в якому перебуває жінка без хіджабу, а також її місцеперебування. Після цього транспортний засіб автоматично відмічається у системі, а відповідна інформація передається поліції. Власник автомобіля отримує миттєве повідомлення з попередженням про можливі санкції, зокрема конфіскацію транспортного засобу, якщо порушення продовжуватимуться.

Крім мобільного застосунку, іранська влада розгорнула повітряні дрони, які патрулюють громадські місця в Тегерані та на півдні країни, фіксуючи порушення правил носіння хіджабу.

У 2024 році при вході до Тегеранського університету імені Аміра Кабіра впроваджено систему розпізнавання облич, що контролює дотримання вимог серед студенток.

У звіті ООН також зазначається, що у 2022 році масові протести проти обов’язкового носіння хіджабу та інших політичних і соціальних проблем призвели до загибелі сотень людей. Особливо значний резонанс викликала смерть 22-річної Махси Аміні, яка у вересні того ж року померла після перебування у поліцейському відділку моралі.

Використання цифрових технологій для посилення контролю за громадянами залишається одним із головних інструментів іранської влади у забезпеченні виконання суворих релігійних норм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Іран жінки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Білий дім опублікував підсумки розмови Трампа і Путіна

За підсумками розмови Трампа і Путіна досягнуто згоди, що рух до миру в Україні розпочнеться з припинення вогню у сфері енергетики та інфраструктури – повідомляє Білий дім.

Військовозобов’язані чоловіки за кордоном від 18 до 60 років зможуть стати на військовий облік дистанційно – Верещук

Міноборони в тижневий строк внесе постанову, за якою громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК.

Заробітна плата працівників апаратів судів з 1 квітня збільшиться на 20-87% в залежності від посади — ДСА

Суттєво розмір посадового окладу збільшиться в апеляційних та місцевих спеціалізованих судах і значно менше – в районних судах.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

Для конкурсантів в судді приберуть вимогу про 75% вірних відповідей на тестуванні щодо знання історії української державності

Депутати вирішили ще більше спростити вимоги для кандидатів у судді щодо знання історії української державності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України