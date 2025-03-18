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В Иране с помощью дронов и мобильных приложений отслеживают женщин, которые не носят хиджаб

21:22, 18 марта 2025
Такие меры являются частью жесткой политики иранских властей по обеспечению соблюдения строгих религиозных норм.
В Иране с помощью дронов и мобильных приложений отслеживают женщин, которые не носят хиджаб
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Иран активно применяет современные технологии, такие как аэродроны, системы распознавания лиц и мобильные приложения, для контроля за соблюдением обязательного ношения хиджаба среди женщин.

Согласно отчету ООН, на который ссылается CNN, власти страны все чаще внедряют цифровые механизмы для отслеживания и наказания нарушительниц. Одним из ключевых инструментов является приложение Nazer, поддерживаемое государством. Оно позволяет гражданам и правоохранительным органам сообщать о женщинах, не носящих хиджаб.

Пользователи могут через Nazer загружать номерной знак автомобиля, в котором находится женщина без хиджаба, а также ее местоположение. После этого транспортное средство автоматически отмечается в системе, а соответствующая информация передается полиции. Владельцу автомобиля мгновенно приходит уведомление с предупреждением о возможных санкциях, включая конфискацию транспортного средства, если нарушение будет продолжаться.

Помимо мобильного приложения, иранские власти развернули воздушные дроны, которые патрулируют общественные места в Тегеране и на юге страны, фиксируя случаи нарушения правил ношения хиджаба.

В 2024 году при входе в Тегеранский университет имени Амира Кабира была внедрена система распознавания лиц, контролирующая соблюдение требований среди студенток.

В отчете ООН также отмечается, что в 2022 году массовые протесты против обязательного ношения хиджаба, а также против других политических и социальных проблем привели к гибели сотен людей. Особенно широкий резонанс вызвала смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в сентябре того же года после пребывания в отделении полиции нравов.

Использование цифровых технологий для усиленного контроля за гражданами остается одним из главных инструментов иранских властей в обеспечении соблюдения строгих религиозных норм.

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Иран женщины

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