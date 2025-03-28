Суд у Японії анулював юридичний статус скандальної церкви

Це перший випадок у Японії, коли релігійна організація була розпущена на підставі положень цивільного кодексу країни.

Фото: Daily Excelsior

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд у Токіо постановив розпустити «Церкву об’єднання» в Японії за запитом уряду країни, пише Euronews.

Церква, офіційно відома як «Федерація сімей за всесвітній мир та об’єднання», опинилася під пильним наглядом після вбивства у 2022 році колишнього прем’єр-міністра Сіндзо Абе.

Вбивця стверджував, що через церкву збанкрутувала його матір і звинуватив Абе у зв’язках його партії з цією організацією.

Міністерство освіти Японії домагалося розпуску церкви у 2023 році, заявляючи, що вона завдавала шкоди своїм послідовникам та їхнім родинам за допомогою маніпулятивних методів збору коштів і вербування.

У межах запиту міністерство надало суду 5 000 документів і доказів, зібраних на основі інтерв’ю з понад 170 особами.

У своєму рішенні Окружний суд Токіо оголосив про анулювання юридичного статусу церкви, послідовники якої неофіційно відомі як «муніти» (від імені засновника церкви та самопроголошеного месії Сан Мен Муна).

Якщо церкві не вдасться успішно оскаржити це рішення, вона втратить статус організації, звільненої від сплати податків, і буде зобов’язана ліквідувати свої активи в Японії.

Це перший випадок у Японії, коли релігійна організація була розпущена на підставі положень цивільного кодексу країни.

Церква об’єднання, заснована в Сеулі у 1954 році, отримала юридичний статус у Японії в 1960-х роках, чому, як повідомляється, сприяв дід Сіндзо Абе — колишній прем’єр-міністр Нобусуке Кісі.

Після вбивства Абе під час передвиборчого мітингу увага громадськості зосередилася на зв’язках церкви з правлячою Ліберально-демократичною партією.

У 2022 році тодішній прем’єр-міністр Фуміо Кісіда провів кадрові перестановки в уряді, звільнивши з посад сімох чиновників, пов’язаних із церквою, після чого міністр економіки Дайсіро Ямагівa подав у відставку через свої зв’язки з цією церквою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.