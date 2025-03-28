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Суд в Японии аннулировал юридический статус скандальной церкви

13:59, 28 марта 2025
Это первый случай в Японии, когда религиозная организация подверглась роспуску на основании положений гражданского кодекса страны.
Суд в Японии аннулировал юридический статус скандальной церкви
Фото: Daily Excelsior
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Суд в Токио постановил распустить «Церковь объединения» в Японии по запросу правительства страны, пишет Euronews.

Церковь, официально известная как «Федерация семей за всемирный мир и объединение», оказалась под пристальным вниманием после убийства в 2022 году бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Убийца утверждал, что церковь обанкротила его мать и обвинил Абэ за связи его партии с данной организацией.

Министерство образования Японии добивалось роспуска церкви в 2023 году, утверждая, что она наносила вред своим последователям и их семьям с помощью манипулятивных методов сбора средств и вербовки.

В рамках запроса министерство предоставило суду 5 000 документов и доказательств, собранных на основе интервью с более чем 170 людьми.

В своем постановлении Окружной суд Токио объявил об аннулировании юридического статуса церкви, последователи которой неофициально известны как «муниты» (от имени основателя церкви и самопровозглашенного мессии Сан Мен Муна).

Если церкви не удастся успешно обжаловать это решение, она утратит статус освобожденной от налогов организации и будет обязана ликвидировать свои активы в Японии.

Это первый случай в Японии, когда религиозная организация подверглась роспуску на основании положений гражданского кодекса страны.

Церковь объединения, основанная в Сеуле в 1954 году, получила юридический статус в Японии в 1960-х годах, чему, как сообщается, способствовал дед Синдзо Абэ — бывший премьер-министр Нобусукэ Киси.

После убийства Абэ во время предвыборного митинга внимание общественности сосредоточилось на связях церкви с правящей Либерально-демократической партией.

В 2022 году тогдашний премьер-министр Фумио Кисида провел кадровые перестановки в кабинете, уволив с должностей семерых чиновников, связанных с церковью, после чего министр экономики Дайсиро Ямагива ушел в отставку из-за его связей с церковью.

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