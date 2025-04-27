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У Ванкувері у Канаді водій в’їхав у натовп під час фестивалю

09:37, 27 квітня 2025
Кілька людей загинули, інші отримали поранення після того, як автомобіль в'їхав у натовп під час вуличного фестивалю у Ванкувері.
У Ванкувері у Канаді водій в’їхав у натовп під час фестивалю
Джерело фото: Ben Nelms/CBC
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У Ванкувері водій в’їхав у натовп. Інцидент трапився під час фестивалю ввечері 26 квітня. Про це пише видання CBC.

Інцидент стався після 20:00, коли проходила вечірка Lapu Lapu Day Block Party.

Поліція Ванкувера повідомила, що кілька людей загинули, ще декілька отримали поранення.

Водія вже затримали правоохоронці. Наразі вони з’ясовують всі причини та обставини трегедії, а більше інформації нададуть згодом.

Раніше повідомлялося, що у торговому районі Лос-Анджелеса мінівен в’їхав у натовп людей, що призвело до травмування щонайменше дев’яти осіб, серед яких троє неповнолітніх.

Джерело фото: X/Insider Wire

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поліція Канада

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