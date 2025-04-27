В Ванкувере в Канаде водитель въехал в толпу во время фестиваля

В Ванкувере водитель въехал в толпу. Инцидент произошёл во время фестиваля вечером 26 апреля. Об этом сообщает издание CBC.
Инцидент произошел после 20:00, когда проходила вечеринка Lapu Lapu Day Block Party.
Полиция Ванкувера сообщила, что несколько человек погибли, еще несколько получили ранения.
Водителя уже задержали правоохранители. В настоящее время они выясняют все причины и обстоятельства трагедии, а больше информации предоставят позже.
Ранее сообщалось, что в торговом районе Лос-Анджелеса минивэн въехал в толпу людей, что привело к травмированию по меньшей мере девяти человек, среди которых трое несовершеннолетних.
Источник фото: X/Insider Wire
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