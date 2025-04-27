В Армия+ запустили учебный курс по финансовой грамотности для военнослужащих

Курс адаптирован именно под потребности военнослужащих: учитывает специфику доходов, льготы, риски и реальные жизненные ситуации.

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В приложении Армия+ запустили новый учебный курс. Он посвящен финансовой грамотности для военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.

Как отмечается, это практическое руководство по управлению личными финансами в условиях военной службы. Курс расскажет, как планировать бюджет, сберегать, инвестировать и понимать налоги и страхование. Он адаптирован именно под потребности военнослужащих: учитывает специфику доходов, льготы, риски и реальные жизненные ситуации.

Курс состоит из 20 уроков, в конце каждого модуля — тест на усвоение знаний. После всех модулей — финальный экзамен, после успешной сдачи которого военнослужащие могут получить электронный сертификат.

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