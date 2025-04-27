В Армія+ запустили навчальний курс про фінансову грамотність для військових

Курс адаптований саме під потреби військових: враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.

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У застосунку Армія+ запустили новий навчальний курс. Він про фінансову грамотність для військових, повідомили у Міністерстві оборони.

Як зазначається, це практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби. Курс розповість як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати та розуміти податки та страхування. Він адаптований саме під потреби військових: враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.

Курс складається із 20 уроків, у кінці кожного модуля – є тест на засвоєння знань. Після всіх модулів – фінальний іспит, після успішного складання якого військові можуть отримати електронний сертифікат.

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