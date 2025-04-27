Практика судів
  1. В Україні

В Армія+ запустили навчальний курс про фінансову грамотність для військових

11:51, 27 квітня 2025
Курс адаптований саме під потреби військових: враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.
В Армія+ запустили навчальний курс про фінансову грамотність для військових
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунку Армія+ запустили новий навчальний курс. Він про фінансову грамотність для військових, повідомили у Міністерстві оборони.

Як зазначається, це практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби. Курс розповість як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати та розуміти податки та страхування. Він адаптований саме під потреби військових: враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.

Курс складається із 20 уроків, у кінці кожного модуля – є тест на засвоєння знань. Після всіх модулів – фінальний іспит, після успішного складання якого військові можуть отримати електронний сертифікат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

гроші військові фінанси Армія+

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скасування закордонного паспорта громадянина Ізраїлю не є тотожним поняттю припинення громадянства цієї держави – Велика Палата Верховного Суду

Щодо твердження позивача про порушення процедури, оскільки Указ прийнято з ініціативи СБУ, то ВП ВС зазначила, що законодавством не визначено вичерпного переліку джерел, з яких органи ДМС можуть отримувати інформацію про підстави втрати особою громадянства України.

«Солдат мав проблеми із психічним здоров’ям», — суд виправдав командира роти за втечу 14 військовослужбовців

Мобілізований, який у підсумку опинився у психоневрологічній лікарні, вдало пройшов ВЛК, але витримав на полігоні лише дві доби.

Колишній член Вищої ради правосуддя Віктор Грищук відсудив у ВРП більше 650 тисяч грн у Верховному Суді

Велика Палата Верховного Суду визнала, що звільнений на підставі закону про перевірку Етичною радою членів ВРП Віктор Грищук має право на більше 650 тисяч грн невиплаченої винагороди.

Конкурс до Вищого антикорупційного суду по-новому – у ВККС розповіли, що очікує кандидатів на посади суддів

ВККС хоче, щоб новий конкурс до ВАКС та АП ВАКС став успішним, для цього вже спростили правила конкурсу.

ВККС попросила депутатів швидше прийняти закон про дозвіл знов взяти участь у конкурсі до Антикорсуду кандидатам, які не склали іспит

Голова ВККС Андрій Пасічник у листі до Дениса Маслова вказує, що прийом документів від кандидатів до ВАКС має початися вже 1 червня, а закон про повторну участь кандидатів, що не склали іспит, поки не прийнято.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Біоносенко
    Володимир Біоносенко
    голова Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Бжассо
    Наталя Бжассо
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Василь Кузь
    Василь Кузь
    суддя Франківського районного суду м. Львова