Нацбанк Швейцарії відхилив ідею включення біткоїна до резервів – Reuters

Швейцарські прихильники криптовалют домагаються внесення змін до конституції Швейцарії, щоб включити біткоїн у свої резерви поряд із золотом.

Джерело фото: decrypt.co

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Голова Швейцарського національного банку (SNB) Мартін Шлегель відхилив заклики прихильників криптовалют включити біткоїн до міжнародних резервів, пише агентство Reuters.

За його словами, криптовалюти не відповідають стандартам валютних резервів установи.

Швейцарські прихильники криптовалют, які об'єдналися в ініціативну групу Bitcoin Initiative. Вони домагаються внесення змін до конституції Швейцарії й законодавчого закріплення за SNB зобов'язання з включення біткоїна у свої резерви поряд із золотом.

«Криптовалюта наразі не може відповідати вимогам до наших валютних резервів», — сказав Мартін Шлегель.

Криптовалюти зазвичай демонструють «дуже, дуже високі» коливання вартості, сказав Шлегель.

У агентстві зазначили також, що ще однією причиною є проблеми з ліквідністю ринку, оскільки центральний банк повинен мати можливість у будь-який момент купувати та продавати валютні активи.

Коментарі Шлегеля з'явилися після того, як Луціус Мейссер, засновник Bitcoin Initiative, заявив, що біткойн є «особливим активом» і цінною альтернативою традиційному державному боргу.

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