Нацбанк Швейцарии отклонил идею включения биткойна в резервы – Reuters

Швейцарские сторонники криптовалют добиваются внесения изменений в конституцию Швейцарии, чтобы включить биткойн в свои резервы наряду с золотом.

Источник фото: decrypt.co

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Глава Швейцарского национального банка (SNB) Мартин Шлегель отклонил призывы сторонников криптовалют включить биткойн в международные резервы, пишет агентство Reuters.

По его словам, криптовалюты не соответствуют стандартам валютных резервов учреждения.

Швейцарские сторонники криптовалют, объединившиеся в инициативную группу Bitcoin Initiative, добиваются внесения изменений в конституцию Швейцарии и законодательного закрепления за SNB обязательства включить биткойн в свои резервы наряду с золотом.

«Криптовалюта на данный момент не может соответствовать требованиям к нашим валютным резервам», — сказал Мартин Шлегель.

Криптовалюты, как правило, демонстрируют «очень, очень высокую» волатильность стоимости, отметил Шлегель.

В агентстве также отметили, что еще одной причиной являются проблемы с ликвидностью рынка, поскольку центральный банк должен иметь возможность в любой момент покупать и продавать валютные активы.

Комментарии Шлегеля появились после того, как Луциус Мейссер, основатель Bitcoin Initiative, заявил, что биткойн является «особым активом» и ценной альтернативой традиционному государственному долгу.

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