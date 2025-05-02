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150 екоактивістів обіцяють паралізувати Варшаву в день шкільних іспитів

13:53, 2 травня 2025
У Варшаві екоактивісти погрожують заблокувати мости під час випускного іспиту.
150 екоактивістів обіцяють паралізувати Варшаву в день шкільних іспитів
Фото: RMF24
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Польська гілка кліматичного руху «Останнє покоління» заявила про намір перекрити мости у Варшаві 5 травня — у день складання важливого випускного іспиту з рідної мови — якщо влада міста не виконає їхні вимоги. Про це повідомляє польське видання RMF24.

Активісти передали лист із переліком екологічних вимог меру Варшави Рафалу Тшасковському під час його передвиборчого заходу в Торуні. Тшасковський, який одночасно є кандидатом у президенти Польщі, отримав ультиматум: або він реагує на запити екоініціативи, або столиця зіштовхнеться з масштабною акцією протесту.

За словами представників «Останнього покоління», у протесті готові взяти участь понад 150 осіб. Традиційною формою їхніх акцій є блокування проїздів шляхом приклеювання себе до асфальту.

Серед основних вимог активістів — радикальне збільшення фінансування залізничного та громадського транспорту, а також перенаправлення коштів, які раніше планувалося витратити на будівництво автошляхів, на розвиток регіонального сполучення. Окрім цього, вони закликають запровадити єдиний місячний проїзний квиток вартістю 50 злотих, який би діяв у межах усієї регіональної транспортної мережі.

Запланована дата акції — 5 травня — збігається з днем написання письмового іспиту з польської мови, обов'язкового для випускників шкіл. Потенційне перекриття мостів може створити значні труднощі для тисяч учнів, які добиратимуться на тестування.

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Польща

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