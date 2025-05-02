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150 экоактивистов обещают парализовать Варшаву в день школьных экзаменов

13:53, 2 мая 2025
В Варшаве экоактивисты угрожают заблокировать мосты во время выпускного экзамена.
150 экоактивистов обещают парализовать Варшаву в день школьных экзаменов
Фото: RMF24
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Польская ветвь климатического движения «Последнее поколение» заявила о намерении перекрыть мосты в Варшаве 5 мая - в день сдачи важного выпускного экзамена по родному языку - если власти города не выполнят их требования. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Активисты передали письмо с перечнем экологических требований мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому во время его предвыборного мероприятия в Торуне. Тшасковский, который одновременно является кандидатом в президенты Польши, получил ультиматум: либо он реагирует на запросы экоинициативы, либо столица столкнется с масштабной акцией протеста.

По словам представителей «Последнего поколения», в протесте готовы принять участие более 150 человек. Традиционной формой их акций является блокирование проездов путем приклеивания себя к асфальту.

Среди основных требований активистов - радикальное увеличение финансирования железнодорожного и общественного транспорта, а также перенаправление средств, которые ранее планировалось потратить на строительство автодорог, на развитие регионального сообщения. Кроме этого, они призывают ввести единый месячный проездной билет стоимостью 50 злотых, который бы действовал в пределах всей региональной транспортной сети.

Запланированная дата акции - 5 мая - совпадает с днем написания письменного экзамена по польскому языку, обязательного для выпускников школ. Потенциальное перекрытие мостов может создать значительные трудности для тысяч учеников, которые будут добираться на тестирование.

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Польша

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