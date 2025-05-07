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Латвія, Литва та Польща заборонили літакам Фіцо та Вучича летіти на парад до Москви через їхній повітряний простір

10:33, 7 травня 2025
Три країни відмовилися пропускати через свою територію літаки з лідерами Словаччини та Сербії.
Латвія, Литва та Польща заборонили літакам Фіцо та Вучича летіти на парад до Москви через їхній повітряний простір
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Литва, Латвія та Польща не надали дозволу на проліт через свій повітряний простір літакам, якими президент Сербії Александар Вучич та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо мали намір дістатися до Москви. Політики планували участь у параді 9 травня. Про це повідомляє сербська газета Novosti.

Так, уряди Литви та Латвії заблокували транзит літака з Вучичем на борту. У Ризі рішення пояснили «політичною чутливістю мети польоту», а у Вільнюсі — «технічними та дипломатичними обставинами».

Заборону на проліт до Москви отримав також прем’єр Словаччини Роберт Фіцо.

Водночас словацькі ЗМІ інформують, що після оформлення відповідного запиту словацьким урядом, Варшава нібито таки надала дозвіл на спецрейс. Водночас у посольстві Польщі в Братиславі наголосили, що країна критично ставиться до участі Фіцо у параді в РФ.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомив, що Україна не може нести відповідальність за те, що відбуватиметься у Росії 9 травня. Він зазначив, що Україна не рекомендує іншим країнам 9 травня відвідувати РФ.

Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відповів Володимиру Зеленському, назвавши його слова «погрозою».

Посольство України в Словаччині порекомендувало Фіцо замість чергових звинувачень Зеленського – цього разу у спробі залякування керівників держав та урядів, які мають намір 9 травня відвідати Москву – «уважніше вивчати, передивлятися та аналізувати заяви українського лідера».

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Сербія Словаччина

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