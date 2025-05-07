Латвия, Литва и Польша запретили самолетам Фицо и Вучича лететь на парад в Москву через свое воздушное пространство

Три страны отказались пропускать через свою территорию самолеты с лидерами Словакии и Сербии.

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Литва, Латвия и Польша не предоставили разрешение на пролёт через своё воздушное пространство самолётам, на которых президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо намеревались добраться до Москвы. Политики планировали участие в параде 9 мая. Об этом сообщает сербская газета Novosti.

Так, правительства Литвы и Латвии заблокировали транзит самолёта с Вучичем на борту. В Риге объяснили запрет «политической чувствительностью цели полёта», а в Вильнюсе — «техническими и дипломатическими обстоятельствами».

Разрешение на пролёт до Москвы не получил также премьер Словакии Роберт Фицо.

Тем временем словацкие СМИ сообщают, что после подачи соответствующего запроса словацким правительством, Варшава якобы всё же дала разрешение на спецрейс. При этом в посольстве Польши в Братиславе подчеркнули, что страна критически относится к участию Фицо в параде в РФ.

Напомним, что Владимир Зеленский сообщил, что Украина не может нести ответственность за то, что будет происходить в России 9 мая. Он отметил, что Украина не рекомендует другим странам 9 мая посещать РФ.

В то же время, премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил Владимиру Зеленскому, назвав его слова «угрозой».

Посольство Украины в Словакии порекомендовало Фицо вместо очередных обвинений Зеленского – на этот раз в попытке запугивания глав государств и правительств, которые намерены 9 мая посетить Москву – «внимательнее изучать, пересматривать и анализировать заявления украинского лидера».

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