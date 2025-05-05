Посольство України у Словаччині відреагувало на заяви Фіцо про «погрози» від Зеленського на 9 травня

Роберт Фіцо звинуватив Володимира Зеленського у спробі залякування керівників держав, які мають намір відвідати Москву 9 травня — у посольстві України в Словаччині відповіли.

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Посольство України в Словаччині відреагувало на заяви прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який звинуватив Президента Володимира Зеленського у спробі залякування керівників держав та урядів, які збираються 9 травня відвідати Москву.

Слова Фіцо там назвали «антиукраїнськими заявами», які дипломатичне відомство сприйняло «з прикрістю».

У посольстві зазначили, що Зеленський не залякував іноземних лідерів, які планують відвідати парад у Москві. Його слова про неможливість гарантувати їхню безпеку стосувалися лише того, що під час цього заходу РФ може вчинити провокації й перекласти провину на Україну.

Тож Фіцо порадили «уважніше вивчати, передивлятися та аналізувати заяви українського лідера».

Дипломати прокоментували триденне перемирʼя, запропоноване Путіним. Вони нагадали, що Україна ще 11 березня безумовно погодилася на повне припинення вогню, у той час як Росія постійно відкидає таку опцію та висуває нові вимоги, маніпулює, ескалює терор, а зараз пропонує на 3 дні якесь коротке перемир’я, яке не є серйозним шляхом до миру.

Для того, щоб відновити мир, потрібні заходи зміцнення безпеки і тривале, стійке перемир’я та тиша, а не просто якісь пропагандистські заклики чи акції, йдеться у заяві посольства.

«Визнаючи, що вторгнення в Україну є порушенням Росією міжнародного права, словацькому прем’єру, відтак, варто було б бути послідовним та визнати врешті решт й іншу очевидну річ: єдиний, хто хоче продовження цієї війни у намаганнях знищити Україну — це Путін. Сліпе ігнорування цього простого факту з боку словацького керівництва не лише негативно впливає на наші двосторонні відносини, а й заохочує російський режим до продовження агресії» — наголосили в дипустанові.

Крім того, Фіцо нагадали, що в часи Другої світової війни лише на боці радянської армії билися 6 мільйонів українців. Також українці були у складі армій інших країн Антигітлерівської коаліції та повстанських формуваннях.

«Друга світова війна торкнулася кожної української родини. Прямі людські втрати нашої держави у ній становлять понад 8 мільйонів осіб. У 1943−1944 роках українці становили 50-70% усієї чисельності особового складу окремих частин і з’єднань радянської армії», — додали в посольстві.

Дипломати наголосили, що як тоді нацисти, а згодом і тоталітарна комуністична влада, так сьогодні і російська влада однаково не рахується з ціною людського життя. І сьогодні Росія продовжує застосувати ті самі методи терору проти українського народу.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомив, що Україна не може нести відповідальність за те, що відбуватиметься у Росії 9 травня. Він зазначив, що Україна не рекомендує іншим країнам 9 травня відвідувати РФ.

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