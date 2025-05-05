Практика судів
  1. В Україні

Посольство України у Словаччині відреагувало на заяви Фіцо про «погрози» від Зеленського на 9 травня

14:40, 5 травня 2025
Роберт Фіцо звинуватив Володимира Зеленського у спробі залякування керівників держав, які мають намір відвідати Москву 9 травня — у посольстві України в Словаччині відповіли.
Посольство України у Словаччині відреагувало на заяви Фіцо про «погрози» від Зеленського на 9 травня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посольство України в Словаччині відреагувало на заяви прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який звинуватив Президента Володимира Зеленського у спробі залякування керівників держав та урядів, які збираються 9 травня відвідати Москву.

Слова Фіцо там назвали «антиукраїнськими заявами», які дипломатичне відомство сприйняло «з прикрістю».

У посольстві зазначили, що Зеленський не залякував іноземних лідерів, які планують відвідати парад у Москві. Його слова про неможливість гарантувати їхню безпеку стосувалися лише того, що під час цього заходу РФ може вчинити провокації й перекласти провину на Україну.

Тож Фіцо порадили «уважніше вивчати, передивлятися та аналізувати заяви українського лідера».

Дипломати прокоментували триденне перемирʼя, запропоноване Путіним. Вони нагадали, що Україна ще 11 березня безумовно погодилася на повне припинення вогню, у той час як Росія постійно відкидає таку опцію та висуває нові вимоги, маніпулює, ескалює терор, а зараз пропонує на 3 дні якесь коротке перемир’я, яке не є серйозним шляхом до миру.

Для того, щоб відновити мир, потрібні заходи зміцнення безпеки і тривале, стійке перемир’я та тиша, а не просто якісь пропагандистські заклики чи акції, йдеться у заяві посольства. 

«Визнаючи, що вторгнення в Україну є порушенням Росією міжнародного права, словацькому прем’єру, відтак, варто було б бути послідовним та визнати врешті решт й іншу очевидну річ: єдиний, хто хоче продовження цієї війни у намаганнях знищити Україну — це Путін. Сліпе ігнорування цього простого факту з боку словацького керівництва не лише негативно впливає на наші двосторонні відносини, а й заохочує російський режим до продовження агресії» — наголосили в дипустанові.

Крім того, Фіцо нагадали, що в часи Другої світової війни лише на боці радянської армії билися 6 мільйонів українців. Також українці були у складі армій інших країн Антигітлерівської коаліції та повстанських формуваннях.

«Друга світова війна торкнулася кожної української родини. Прямі людські втрати нашої держави у ній становлять понад 8 мільйонів осіб. У 1943−1944 роках українці становили 50-70% усієї чисельності особового складу окремих частин і з’єднань радянської армії», — додали в посольстві.

Дипломати наголосили, що як тоді нацисти, а згодом і тоталітарна комуністична влада, так сьогодні і російська влада однаково не рахується з ціною людського життя. І сьогодні Росія продовжує застосувати ті самі методи терору проти українського народу.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомив, що Україна не може нести відповідальність за те, що відбуватиметься у Росії 9 травня. Він зазначив, що Україна не рекомендує іншим країнам 9 травня відвідувати РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

рф Україна Словаччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зниження мобілізаційного віку до 18 років не розглядається – радник Президента Зеленського

Литвин відповів коротко: «Не розглядають».

Американський дім у Києві, який призупиняв роботу в лютому, відновив діяльність

Американський дім адмініструється IREX, яка отримувала кошти від Державного департаменту США та USAID.

В США виникла криза між виконавчою владою та суддями, які почали прямо вказувати юристам Мін’юсту на «неякісну роботу»

Судді, включно з призначеними самим Трампом, критикують заяви та поведінку посадовців адміністрації, звинувачуючи їх у невиконанні судових наказів, поданні слабких доказів, неадекватних відповідях на запитання та навіть у поведінці, порівнянній із примхами малюків.

Спеціалізація кандидатів на посади суддів загальних апеляційних судів при наданні рекомендації враховуватися не буде — ВККС

І криміналісти, і цивілісти будуть в однаковому становищі, однак криміналістів значно більше.

Олександр Мережко пояснив, чи потрібна ратифікація технічних угод, де будуть всі деталі реалізації угоди про надра

Хоча закон про міжнародні договори України і визначає, що договори про використання території та природних ресурсів України укладаються від імені України, а не уряду, голова комітету Олександр Мережко вважає, що тут цілком можна укласти міжурядовий договір, оскільки це відноситься до категорії загальноекономічних питань.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Проскурняк
    Олег Проскурняк
    голова Господарського суду Чернівецької області
  • Ольга Черниш
    Ольга Черниш
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду