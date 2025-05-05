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Посольство Украины в Словакии отреагировало на заявления Фицо об «угрозах» от Зеленского на 9 мая

14:40, 5 мая 2025
Роберт Фицо обвинил Владимира Зеленского в попытке запугивания глав государств, которые намерены посетить Москву 9 мая — в посольстве Украины в Словакии ответили.
Посольство Украины в Словакии отреагировало на заявления Фицо об «угрозах» от Зеленского на 9 мая
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Посольство Украины в Словакии отреагировало на заявления премьер-министра Роберта Фицо, который обвинил Президента Владимира Зеленского в попытке запугивания руководителей государств и правительств, собирающихся 9 мая посетить Москву.

Слова Фицо там назвали «антиукраинскими заявлениями», которые дипломатическое ведомство восприняло «с огорчением».В посольстве отметили, что Зеленский не запугивал иностранных лидеров, которые планируют посетить парад в Москве. Его слова о невозможности гарантировать их безопасность касались лишь того, что во время этого мероприятия РФ может устроить провокации и переложить вину на Украину.

Поэтому Фицо посоветовали «внимательнее изучать, пересматривать и анализировать заявления украинского лидера».

Дипломаты прокомментировали трёхдневное перемирие, предложенное Путиным. Они напомнили, что Украина ещё 11 марта безусловно согласилась на полное прекращение огня, тогда как Россия постоянно отвергает такую опцию и выдвигает новые требования, манипулирует, усиливает террор, а сейчас предлагает на 3 дня какое-то краткосрочное перемирие, которое не является серьёзным путём к миру.

Для восстановления мира необходимы меры по укреплению безопасности и длительное, устойчивое перемирие и тишина, а не просто какие-то пропагандистские призывы или акции, говорится в заявлении посольства.

«Признавая, что вторжение в Украину является нарушением Россией международного права, словацкому премьеру, следовательно, стоило бы быть последовательным и признать наконец ещё одну очевидную вещь: единственный, кто хочет продолжения этой войны в стремлении уничтожить Украину — это Путин. Слепое игнорирование этого простого факта со стороны словацкого руководства не только негативно влияет на наши двусторонние отношения, но и поощряет российский режим к продолжению агрессии», — подчеркнули в диппредставительстве.

Кроме того, Фицо напомнили, что во времена Второй мировой войны только на стороне советской армии сражались 6 миллионов украинцев. Также украинцы входили в состав армий других стран Антигитлеровской коалиции и повстанческих формирований.

«Вторая мировая война затронула каждую украинскую семью. Прямые людские потери нашего государства в ней составляют более 8 миллионов человек. В 1943−1944 годах украинцы составляли 50−70% всей численности личного состава отдельных частей и соединений советской армии», — добавили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что как тогда нацисты, а затем и тоталитарная коммунистическая власть, так и сегодня российская власть одинаково не считается с ценой человеческой жизни. И сегодня Россия продолжает применять те же методы террора против украинского народа.

Напомним, что Владимир Зеленский сообщил, что Украина не может нести ответственность за то, что будет происходить в России 9 мая. Он отметил, что Украина не рекомендует другим странам 9 мая посещать РФ.

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рф Украина Словакия

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