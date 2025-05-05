Отсрочка, инвалидность, учет – Минобороны запустило бета-тестирование новых услуг в Резерв+

Минобороны тестирует новый функционал в Резерв+ для военнообязанных.

Фото: Минобороны

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Министерство обороны Украины расширило функционал цифрового сервиса «Резерв+» - в приложении появились новые услуги для военнообязанных. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Сейчас сервис находится на этапе бета-тестирования, и пользователей приглашают присоединиться к проверке новых функций. В частности, в «Резерв+» теперь доступны:

- представление информации об отсрочке от мобилизации по постановлению ВВК;

- оформление отсрочки для одного из родителей несовершеннолетнего ребенка, если другой супруг находится на службе;

- отражение сведений об инвалидности;

- указание причин нарушения правил воинского учета.

Приобщиться к бета-тестированию можно по ссылке.

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