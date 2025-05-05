Відстрочка, інвалідність, облік – Міноборони запустило бета-тестування нових послуг в Резерв+

Міністерство оборони України розширило функціонал цифрового сервісу «Резерв+» — у застосунку з’явилися нові послуги для військовозобов’язаних. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Наразі сервіс перебуває на етапі бета-тестування, і користувачів запрошують долучитися до перевірки нових функцій. Зокрема, у «Резерв+» тепер доступні:
Долучитися до бета-тестування можна за посиланням.
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