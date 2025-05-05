Повернення на службу після СЗЧ — у Міноборони назвали алгоритм дій для військовослужбовців

Назвали алгоритм дій, що мають вчинити військовослужбовці, які бажають повернутися на службу після СЗЧ.

Фото: volynnews.com

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада продовжила до 30 серпня спрощений порядок повернення на службу дезертирів та військовослужбовців, які самовільно залишили частини.

Міністерство оборони України нагадало, що повернення до військової служби військових, які здійснили СЗЧ відбувається відповідно до Кримінального кодексу України та Алгоритму дій посадових осіб щодо прийому військових згідно з окремим дорученням Головнокомандувача ЗСУ.

Зазнається, що відповідно до частини 5 статті 401 КК України військовий, який під час дії воєнного стану вперше вчинив кримінальне правопорушення, пов’язане із самовільним залишенням частини, може бути звільнений від кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України.

Для цього такий військовослужбовець має:

а) звернутися до одного із батальйонів резерву або до підрозділу ВСП.

У разі звернення до ВСП військовому дадуть направлення або доставлять до батальйону резерву.

У батальйоні резерву можна перевірити наявність даних щодо нього у Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР), отримати інформацію про слідчого, також там налагоджена система проведення судових засідань у режимі онлайн.

б) звернутися із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до своєї колишньої або іншої військової частини, іншого місця служби.

Якщо самовільне залишення частини відбулось не більше 3 діб тому, то:

а) кримінальна відповідальність не передбачена

б) військовий повинен повернутися до частини, яку залишив;

в) після повернення для нього відновлюються виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Якщо військовослужбовець знаходився у СЗЧ більше 3 діб, то:

а) правоохоронні органи за фактом скоєння правопорушення вносять відомості до ЄРДР;

б) після цього військовий особисто у письмовій формі звертається до командира (начальника) військової частини (установи) для отримання письмової згоди на подальше проходження служби;

в) маючи таку згоду, військовослужбовець надає прокурору, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції), суду клопотання про намір повернутися на службу та додає письмову згоду командира;

г) після цього матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності направляються до суду, який ухвалює відповідне рішення;

д) військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається на службу.

Якщо СЗЧ було вчинене повторно або військовослужбовець не бажає повернутись на службу, то:

а) правоохоронні органи вносять відомості до ЄРДР;

б) після затримання такому військовослужбовцю обирають запобіжний захід;

в) стосовно нього направляється до суду обвинувальний акт;

г) суд виносить вирок (за вчинення СЗЧ передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років).

З 18 грудня 2024 року посадові особи Військової служби правопорядку ЗСУ опрацьовують рапорти військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або місце служби та висловили бажання продовжити проходження військової служби, також через застосунок Армія+. Тобто військовослужбовець може надати рапорт в електронному вигляді без необхідності прибути до військової частини чи місця розташування підрозділу ВСП.

Такий рапорт автоматично надійде на розгляд до Головного управління ВСП ЗСУ.

Після надходження рапорту ВСП організовує:

взаємодію з військовим, який подав рапорт;

перевірку та уточнення персональних даних цього військового, а також документів, необхідних для продовження проходження ним військової служби;

взаємодію з командуванням батальйону резерву;

роботу щодо направлення (супроводження) військового до батальйону резерву.

Після підтвердження в Армія+ військовий має 24 години, щоб прибути у відповідний орган управління ВСП, отримати там припис та відбути до резервної частини.

Нагадаємо, Верховний Суд вказав, що самовільне залишення військової частини може бути інкриміноване військовому, навіть якщо він не проходив ВЛК

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