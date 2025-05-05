Возвращение на службу после СЗЧ — в Минобороны назвали алгоритм действий для военнослужащих

Назван алгоритм действий, которые должны выполнить военнослужащие, желающие вернуться на службу после самовольного оставления части.

Фото: volynnews.com

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада продлила до 30 августа упрощенный порядок возвращения на службу дезертиров и военнослужащих, самовольно покинувших части.

Министерство обороны Украины напомнило, что возвращение на военную службу военнослужащих, которые совершили самовольное оставление части (СЗЧ), происходит в соответствии с Уголовным кодексом Украины и Алгоритмом действий должностных лиц по приему военных согласно отдельному поручению Главнокомандующего ВСУ.

Уточняется, что согласно части 5 статьи 401 УК Украины, военнослужащий, который во время действия военного положения впервые совершил уголовное правонарушение, связанное с самовольным оставлением части, может быть освобожден от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Украины.

Для этого такой военнослужащий должен:

а) обратиться в один из резервных батальонов или в подразделение ВСП.

В случае обращения в ВСП, военному выдадут направление или доставят в резервный батальон.

В резервном батальоне можно проверить наличие сведений о нем в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР), получить информацию о следователе, также там налажена система проведения судебных заседаний в онлайн-режиме.

б) обратиться с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться в свою прежнюю или другую воинскую часть, другое место службы.

Если самовольное оставление части произошло не более 3 суток назад, то:

а) уголовная ответственность не предусмотрена;

б) военнослужащий должен вернуться в часть, которую покинул;

в) после возвращения для него возобновляются выплаты денежного обеспечения, а также продовольственное, вещевое и иное обеспечение.

Если военнослужащий находился в СЗЧ более 3 суток, то:

а) правоохранительные органы вносят сведения в ЕРДР по факту правонарушения;

б) после этого военнослужащий лично в письменной форме обращается к командиру (начальнику) воинской части (учреждения) для получения письменного согласия на дальнейшее прохождение службы;

в) имея такое согласие, военнослужащий предоставляет прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или Нацполиции), суду ходатайство о намерении вернуться на службу и прилагает письменное согласие командира;

г) после этого материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности направляются в суд, который выносит соответствующее решение;

д) военнослужащий предоставляет командиру решение суда и возвращается на службу.

Если СЗЧ было совершено повторно или военнослужащий не желает возвращаться на службу, то:

а) правоохранительные органы вносят сведения в ЕРДР;

б) после задержания такому военнослужащему избирается мера пресечения;

в) в отношении него направляется в суд обвинительный акт;

г) суд выносит приговор (за совершение СЗЧ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет).

С 18 декабря 2024 года должностные лица Военной службы правопорядка ВСУ обрабатывают рапорты военнослужащих, которые самовольно покинули воинскую часть или место службы и выразили желание продолжить прохождение военной службы, также через приложение Армия+. То есть военнослужащий может подать рапорт в электронном виде без необходимости прибывать в воинскую часть или место расположения подразделения ВСП.

Такой рапорт автоматически поступает на рассмотрение в Главное управление ВСП ВСУ.

После получения рапорта ВСП организует:

взаимодействие с военнослужащим, подавшим рапорт;

проверку и уточнение персональных данных этого военнослужащего, а также документов, необходимых для продолжения прохождения им военной службы;

взаимодействие с командованием резервного батальона;

работу по направлению (сопровождению) военнослужащего в резервный батальон.

После подтверждения в Армия+ у военнослужащего есть 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган управления ВСП, получить там предписание и направиться в резервную часть.

Ранее Верховный Суд указал, что самовольное оставление воинской части может быть вменено военнослужащему, даже если он не проходил ВЛК.

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