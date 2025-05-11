Угорщина скасувала консультації з Україною щодо прав меншин

Будапешт поставив під сумнів щирість намірів України.

Фото: zakarpattya24.com

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Угорщина може поновити консультації з Україною щодо прав національних меншин, однак усе залежить від подальшого розвитку подій у двосторонніх відносинах. Про це заявив представник МЗС Угорщини Левенте Модьор.

За його словами, 29 квітня в Будапешті відбулися переговори з віцепрем’єркою України Ольгою Стефанішиною, під час яких сторони домовилися про відновлення роботи експертної групи вже 12 травня. Однак напередодні Модьор скасував заплановану зустріч, посилаючись на те, що «події останніх днів» у відносинах між країнами «не дозволяють провести добросовісну, конструктивну дискусію».

Зокрема, він згадав про проведення українськими правоохоронцями спецоперації на Закарпатті, яка відбулася за три дні до запланованих консультацій і супроводжувалась публічним розголосом. За словами угорського дипломата, це ставить під сумнів щирість намірів України вирішити чутливі питання, зокрема права угорської меншини на рідну мову.

«Подивимося, що станеться найближчими днями. Зі свого боку, ми залишаємося готовими до діалогу», — додав представник угорського МЗС.

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