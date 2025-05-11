Венгрия отменила консультации с Украиной по правам меньшинств

Будапешт поставил под сомнение искренность намерений Украины.

Фото: zakarpattya24.com

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Венгрия может возобновить консультации с Украиной по правам национальных меньшинств, однако все зависит от дальнейшего развития событий в двусторонних отношениях. Об этом заявил представитель МИД Венгрии Левенте Модьор.

По его словам, 29 апреля в Будапеште состоялись переговоры с вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной, во время которых стороны договорились о возобновлении работы экспертной группы уже 12 мая. Однако накануне Модьор отменил запланированную встречу, ссылаясь на то, что «события последних дней» в отношениях между странами «не позволяют провести добросовестную, конструктивную дискуссию».

В частности, он вспомнил о проведении украинскими правоохранителями спецоперации на Закарпатье, которая состоялась за три дня до запланированных консультаций и сопровождалась публичной оглаской. По словам венгерского дипломата, это ставит под сомнение искренность намерений Украины решить чувствительные вопросы, в частности права венгерского меньшинства на родной язык.

«Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Со своей стороны, мы остаемся готовыми к диалогу», - добавил представитель венгерского МИД.

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