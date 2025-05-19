Лідери Європи провели телефонну розмову напередодні дзвінка Трампа та Путіна

Напередодні розмови Трампа з Путіним Стармер обговорив з лідерами ЄС і США питання припинення вогню та санкції проти РФ.

Фото: theguardian.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 18 травня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмову з лідерами Італії, Франції, Німеччини а також США, обговоривши війну РФ проти України, пише Reuters.

Розмова відбулась перед анонсованою на понеділок розмовою американського лідера Дональда Трампа та Путіна.

Зазначається, що лідери Європи обговорили необхідність безумовного припинення вогню у війні в Україні, а також про застосування санкцій, якщо РФ не візьме серйозної участі в переговорах про припинення вогню та мир.

«Завтра (19 травня, - ред) президент Путін має показати, що він хоче миру, прийнявши 30-денне безумовне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою», – заявив президент Франції Еммануель Макрон після недільної розмови.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що телефонна розмова Путіна і президента США Дональда Трампа відбудеться 19 травня о 10 годині ранку (17:00 за київським часом).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.