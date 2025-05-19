Лидеры Европы провели телефонный разговор накануне звонка Трампа и Путина

Накануне разговора Трампа с Путиным Стармер обсудил с лидерами ЕС и США вопросы прекращения огня и санкции против РФ.

Фото: theguardian.com

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В воскресенье, 18 мая, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с лидерами Италии, Франции, Германии, а также США, обсудив войну РФ против Украины, сообщает Reuters.

Разговор состоялся накануне запланированного на понедельник звонка американского лидера Дональда Трампа и Путина.

Отмечается, что европейские лидеры обсудили необходимость безусловного прекращения огня в войне в Украине, а также возможность применения санкций, если Россия не примет серьезного участия в переговорах о прекращении огня и достижении мира.

«Завтра (19 мая. — ред.) президент Путин должен показать, что он хочет мира, согласившись на 30-дневное безусловное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон после воскресного разговора.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа состоится 19 мая в 10 часов утра (17:00 по киевскому времени).

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