У США авіакомпанії почали підвищувати вартість квитків для пасажирів, які подорожують наодинці

Деякі американські авіакомпанії почали стягувати з пасажирів, які подорожують наодинці, вищу плату за квитки, ніж із тих, хто бронює у парі.

Фото: unsplash

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Відомі американські авіаперевізники почали встановлювати вищі ціни на квитки для пасажирів, які подорожують наодинці, порівняно з тими, хто бронює квитки парою. Про це повідомило видання The Economist після аналізу тарифної політики кількох провідних авіакомпаній США.

Сегментація за ціною в авіації — поширена практика: тарифи давно залежать від дати вильоту, напрямку чи дня тижня. Однак новий підхід — виділення соло-мандрівників в окрему цінову категорію з націнкою — викликав хвилю обурення в мережі.

Платформа Thrifty Traveler ще у травні помітила, що три найбільші авіакомпанії США — American Airlines, Delta і United — на окремих маршрутах встановлювали для одного пасажира ціну, вищу за ту, яку сплачує кожен із двох мандрівників у парі.

Зокрема, Delta після критики користувачів змінила політику та відмовилась від таких націнок. А от American Airlines і United досі застосовують подібну схему. За даними The Economist, у American це стосується 57% маршрутів: соло-пасажир платить щонайменше на 5% більше. У United така різниця зафіксована на 8% рейсів.

Цінова дискримінація найбільше помітна на коротких внутрішніх перельотах, особливо там, де American Airlines не має конкуренції з бюджетною Southwest Airlines. Наприклад, переліт із Грінвілла (Південна Кароліна) до Шарлотта (Північна Кароліна) у п’ятницю коштує $811 для одного пасажира або $565 з людини при бронюванні на двох. Наступного дня — у суботу — квиток уже коштує $497 незалежно від кількості осіб у бронюванні.

Видання зазначає, що навіть ті перевізники, які скасували націнки для одинаків, не знизили ціни — натомість підняли тарифи для пар, зрівнявши їх з індивідуальними.

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