В США авиакомпании стали повышать стоимость билетов для путешествующих в одиночку

Некоторые американские авиакомпании начали взимать с пассажиров, путешествующих в одиночку, более высокую плату за билеты, чем с тех, кто бронирует их вдвоем.

Фото: unsplash

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Известные американские авиаперевозчики начали устанавливать более высокие цены на билеты для пассажиров, которые путешествуют в одиночку, по сравнению с теми, кто бронирует билеты парой. Об этом сообщило издание The Economist после анализа тарифной политики нескольких ведущих авиакомпаний США.

Сегментация по цене в авиации — обычная практика: тарифы давно зависят от даты вылета, направления или дня недели. Однако новый подход — выделение одиночных пассажиров в отдельную ценовую категорию с наценкой — вызвал волну возмущения в интернете.

Платформа Thrifty Traveler еще в мае заметила, что три крупнейшие авиакомпании США — American Airlines, Delta и United — на некоторых маршрутах устанавливали цену для одного пассажира выше, чем для каждого из двух человек при бронировании на двоих.

В частности, Delta изменила свою политику и отказалась от наценок после критики пользователей. А вот American Airlines и United до сих пор применяют подобную схему. По данным The Economist, у American это касается 57% маршрутов: одиночный пассажир платит как минимум на 5% больше. У United такая разница зафиксирована на 8% рейсов.

Ценовая дискриминация особенно заметна на коротких внутренних рейсах, особенно там, где у American Airlines нет конкуренции с бюджетной авиакомпанией Southwest Airlines. Например, перелет из Гринвилла (Южная Каролина) в Шарлотт (Северная Каролина) в пятницу стоит $811 для одного пассажира или $565 с человека при бронировании на двоих. На следующий день — в субботу — билет стоит $497 независимо от количества человек.

Издание отмечает, что даже те перевозчики, которые отказались от наценок для одиночек, не снизили цены — вместо этого они просто подняли тарифы для пар, уравняв их с индивидуальными.

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