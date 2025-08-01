У Великій Британії оприлюднили план впровадження ШІ в систему правосуддя

У Британії хочуть впровадити інструменти ШІ в систему правосуддя.

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У Великій Британії опублікували план впровадження ШІ в систему правосуддя. Документ представив міністр з питань в’язниць, пробації, а також міністр з питань штучного інтелекту Джеймс Тімпсон.

«Ми надаватимемо більш ефективні послуги як у сфері взаємодії з громадянами, так і в операційній діяльності та підтримці. Застосовуючи підхід «Сканування, пілотний проект, масштабування», ми зосередимося на високоефективних сценаріях використання», — сказав він.

До них належать:

Зменшення адміністративного навантаження за допомогою безпечних інструментів підвищення продуктивності на основі ШІ, включаючи пошук, обробку мовлення та документів (наприклад, інструменти транскрипції, які дозволяють працівникам служби пробації зосередитись на більш цінній роботі).

Збільшення місткості в’язниць завдяки кращому плануванню.

Покращення доступу до правосуддя за допомогою помічників, які працюють із громадянами (наприклад, покращення розгляду справ і надання послуг у кол-центрах).

Забезпечення персоналізованої освіти та реабілітації (наприклад, спеціалізоване навчання для працівників і правопорушників).

Підтримка ухвалення більш обґрунтованих рішень за допомогою моделей прогнозування та оцінки ризиків (наприклад, прогнозування ризику насильства в місцях тримання під вартою).

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