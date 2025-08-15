Трамп: територіальні компроміси має вирішувати Україна, але питання «залишається на столі»

Дональд Трамп заявив, що питання територіальних компромісів «залишається на столі», але рішення має ухвалювати Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що питання можливих територіальних обмінів «залишається на столі», але рішення щодо цього має ухвалювати виключно Україна.

Водночас коментуючи тему гарантій безпеки для України, Трамп висловив готовність розглядати їх «разом із Європою та іншими країнами», але не у форматі членства в НАТО.

Він також попередив, що у разі продовження війни очільник Кремля Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними економічними наслідками».

Зауважимо, що Дональд Трамп на чолі з американською делегацією вилетів на Аляску, де у нього відбудеться зустріч з Путіним.

Перед цим канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні за підсумками розмови з Дональдом Трампом та лідерами європейських держав заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, однак відправною точкою має бути нинішня лінія фронту.

Мерц наголосив, що юридичне визнання окупованих Росією територій не є предметом обговорення.

Володимир Зеленський своєю чергою підкреслив, що будь-які питання, пов’язані з територіальною цілісністю України, не можуть вирішуватися без участі Києва та з урахуванням положень Конституції.

«А щодо моєї позиції, вона не змінилась, тому що має фундамент — Конституцію України. Допоки Конституція держави не змінена, не може бути змінена й позиція гаранта цієї Конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання, безумовно, це дуже складні питання», — зазначив Зеленський.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп під час онлайн-розмови з Володимиром Зеленським та лідерами країн Європи наголосив: територіальні питання, які належать до юрисдикції України, не можуть бути предметом переговорів і будуть обговорюватися виключно Президентом України.

