Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Трамп: територіальні компроміси має вирішувати Україна, але питання «залишається на столі»

15:44, 15 серпня 2025
Дональд Трамп заявив, що питання територіальних компромісів «залишається на столі», але рішення має ухвалювати Україна.
Трамп: територіальні компроміси має вирішувати Україна, але питання «залишається на столі»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що питання можливих територіальних обмінів «залишається на столі», але рішення щодо цього має ухвалювати виключно Україна.

Водночас коментуючи тему гарантій безпеки для України, Трамп висловив готовність розглядати їх «разом із Європою та іншими країнами», але не у форматі членства в НАТО.

Він також попередив, що у разі продовження війни очільник Кремля Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними економічними наслідками».

Зауважимо, що Дональд Трамп на чолі з американською делегацією вилетів на Аляску, де у нього відбудеться зустріч з Путіним.

Перед цим канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні за підсумками розмови з Дональдом Трампом та лідерами європейських держав заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, однак відправною точкою має бути нинішня лінія фронту.

Мерц наголосив, що юридичне визнання окупованих Росією територій не є предметом обговорення.

Володимир Зеленський своєю чергою підкреслив, що будь-які питання, пов’язані з територіальною цілісністю України, не можуть вирішуватися без участі Києва та з урахуванням положень Конституції.

«А щодо моєї позиції, вона не змінилась, тому що має фундамент — Конституцію України. Допоки Конституція держави не змінена, не може бути змінена й позиція гаранта цієї Конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання, безумовно, це дуже складні питання», — зазначив Зеленський.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп під час онлайн-розмови з Володимиром Зеленським та лідерами країн Європи наголосив: територіальні питання, які належать до юрисдикції України, не можуть бути предметом переговорів і будуть обговорюватися виключно Президентом України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Дональд Трамп війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посади суддів апеляційних адміністративних судів завершено – апеляційні суди отримають 42 суддів, список переможців

Найбільш популярними стали апеляційні адміністративні суди Києва, Львова та Вінниці, а найменш популярні – апеляції на сході країни.

Мін’юст пропонує знімати судимість до закінчення визначених КК строків у разі тримання особи у неналежних умовах

Міністерство юстиції розробило змінити до Кримінального кодексу, зокрема пропонує скоротити строк, після якого до засудженого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк тримання у неналежних умовах

Руслан Кравченко заявив про викриття суддів Мар’їнського райсуду Донеччини на виготовленні рішень для ухилення від мобілізації

«Видавали готові копії «судових» рішень, які дозволяли ухилятися від мобілізації: Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про викриття «підробки судових рішень і торгівлю правосуддям» у Мар’їнському райсуді на Донеччині.

Галина Третьякова виступила проти примусового виселення з житла без рішення суду

За словами Третьякової, комітет врахував її правки до законопроекту щодо заборони виселення з житла без рішення суду, однак наразі фінальна редакція до другого читання не опублікована

Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду