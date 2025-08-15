Трамп: территориальные компромиссы должна решать Украина, но вопрос «остается на столе»

Дональд Трамп заявил, что вопрос территориальных компромиссов «остается на столе», но решение должна принимать Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос возможных территориальных обменов «остается на столе», но решение по этому поводу должна принимать исключительно Украина.

В то же время, комментируя тему гарантий безопасности для Украины, Трамп выразил готовность рассматривать их «вместе с Европой и другими странами», но не в формате членства в НАТО.

Он также предупредил, что в случае продолжения войны глава Кремля Владимир Путин столкнется с «очень серьезными экономическими последствиями».

Отметим, что Дональд Трамп во главе американской делегации вылетел на Аляску, где у него состоится встреча с Путиным.

Перед этим канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине по итогам разговора с Дональдом Трампом и лидерами европейских государств заявил, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако отправной точкой должна быть нынешняя линия фронта.

Мерц подчеркнул, что юридическое признание оккупированных Россией территорий не является предметом обсуждения.

Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что любые вопросы, связанные с территориальной целостностью Украины, не могут решаться без участия Киева и с учетом положений Конституции.

«А что касается моей позиции, она не изменилась, потому что имеет фундамент — Конституцию Украины. Пока Конституция государства не изменена, не может быть изменена и позиция гаранта этой Конституции. Мы сегодня обсуждали и эти вопросы, безусловно, это очень сложные вопросы», — отметил Зеленский.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп во время онлайн-разговора с Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы подчеркнул: территориальные вопросы, которые относятся к юрисдикции Украины, не могут быть предметом переговоров и будут обсуждаться исключительно Президентом Украины.

