Telegram додав можливість створювати плейлисти у профілі

23:30, 1 вересня 2025
Користувачі також отримали оновлений дизайн та нові можливості налаштування.
Месенджер Telegram випустив нове оновлення, ключовою особливістю якого стала можливість додавати музичні треки з будь-яких чатів до власного профілю та створювати там персональні плейлисти. Про це повідомили в блозі розробники.

Для збереження музики в профілі достатньо натиснути кнопку «Додати до профілю» в медіаплеєрі або вибрати опцію «Зберегти в... – Профіль» у меню.

Ще однією новинкою стала функція вибору вкладки, яка відкриватиметься першою під час перегляду профілю. Користувачі можуть налаштувати, щоб за замовчуванням відображалися, наприклад, історії, колекція подарунків чи інші розділи.

Крім того, оновлення принесло оновлений дизайн профілів для користувачів Android, який тепер відповідає стилю iOS. Також з’явилися теми оформлення, створені на основі колекційних подарунків, і можливість переглядати орієнтовну ціну перепродажу таких подарунків.

Оновлена версія Telegram уже доступна для завантаження. Щоб скористатися всіма новими функціями, необхідно оновити застосунок до останньої версії через Google Play, App Store, а також для платформ Windows і macOS.

Телеграм технології

