Практика судів
  1. У світі

Ціни на золото можуть злетіти до $5 тисяч за унцію, якщо Трамп підірве незалежність ФРС

20:35, 4 вересня 2025
Goldman Sachs прогнозує зростання вартості металу на тлі політичної нестабільності.
Ціни на золото можуть злетіти до $5 тисяч за унцію, якщо Трамп підірве незалежність ФРС
Фото: bloomberg
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ціни на золото можуть сягнути майже $5 тисяч за тройську унцію, якщо дії президента США Дональда Трампа підірвуть незалежність Федеральної резервної системи (ФРС). Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на прогноз аналітиків Goldman Sachs.

У 2025 році золото вже подорожчало на 35%, перевищивши позначку $3 500 за тройську унцію, що зробило його одним із найуспішніших активів на світовому ринку. Інвестори та центральні банки активно скуповують дорогоцінний метал, шукаючи захисту від політичної невизначеності та боргових ризиків, які послабили традиційні «безпечні гавані» – долар США та державні облігації.

Побоювання щодо можливої політизації ФРС, найвпливовішого центрального банку світу, стимулюють приплив капіталу в золото. Інвестори стурбовані, що втрата незалежності ФРС може призвести до частішого зниження процентних ставок, ніж це економічно виправдано, що посилить інфляційні очікування та обвалить ціни на облігації.

Нещодавно Дональд Трамп намагався усунути з посади члена ради ФРС Лізу Кук, що загострило його протистояння з центральним банком. Цей крок оскаржується в суді цього тижня, додаючи напруги до ситуації.

«Якщо незалежність ФРС буде зруйнована, це, ймовірно, спричинить зростання інфляції, падіння цін на акції та довгострокові облігації, а також послаблення долара як світової резервної валюти», – заявив Деан Стрейвен, співкерівник глобальних досліджень у сфері сировини Goldman Sachs. Він підкреслив, що «золото є сховищем вартості, яке не залежить від довіри до інституцій».

Згідно з базовим прогнозом Goldman Sachs, ціна на золото досягне $4 тисяч за унцію до середини 2026 року. Проте, якщо приватні інвестори почнуть масово переміщувати капітал із американських державних облігацій у золото, ціна може підскочити значно вище. «Перетікання лише 1% капіталу від приватних власників держоблігацій США в золото може підняти його ціну до майже $5 тисяч за унцію», – зазначив Стрейвен.

Арун Сай, портфельний менеджер із багатокласових активів у Pictet Asset Management, підтвердив, що його фонд має «подвійну перевищену вагу» на золото. За його словами, він планував скоротити позиції в золоті до атаки Трампа на Лізу Кук, але тепер вирішив зберегти їх.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Верховна Рада підтримала законопроект про повернення військових з СЗЧ до служби без кримінальної відповідальності

Документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, але повернулися до 30 серпня.

Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня — Данило Гетманцев

Планові та позапланові перевірки грального бізнесу зупинені, а система онлайн-моніторингу досі не створена — у Раді розкритикували Мінцифри та ПлейСіті.

Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео