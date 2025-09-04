Ціни на золото можуть злетіти до $5 тисяч за унцію, якщо Трамп підірве незалежність ФРС

Goldman Sachs прогнозує зростання вартості металу на тлі політичної нестабільності.

Фото: bloomberg

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ціни на золото можуть сягнути майже $5 тисяч за тройську унцію, якщо дії президента США Дональда Трампа підірвуть незалежність Федеральної резервної системи (ФРС). Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на прогноз аналітиків Goldman Sachs.

У 2025 році золото вже подорожчало на 35%, перевищивши позначку $3 500 за тройську унцію, що зробило його одним із найуспішніших активів на світовому ринку. Інвестори та центральні банки активно скуповують дорогоцінний метал, шукаючи захисту від політичної невизначеності та боргових ризиків, які послабили традиційні «безпечні гавані» – долар США та державні облігації.

Побоювання щодо можливої політизації ФРС, найвпливовішого центрального банку світу, стимулюють приплив капіталу в золото. Інвестори стурбовані, що втрата незалежності ФРС може призвести до частішого зниження процентних ставок, ніж це економічно виправдано, що посилить інфляційні очікування та обвалить ціни на облігації.

Нещодавно Дональд Трамп намагався усунути з посади члена ради ФРС Лізу Кук, що загострило його протистояння з центральним банком. Цей крок оскаржується в суді цього тижня, додаючи напруги до ситуації.

«Якщо незалежність ФРС буде зруйнована, це, ймовірно, спричинить зростання інфляції, падіння цін на акції та довгострокові облігації, а також послаблення долара як світової резервної валюти», – заявив Деан Стрейвен, співкерівник глобальних досліджень у сфері сировини Goldman Sachs. Він підкреслив, що «золото є сховищем вартості, яке не залежить від довіри до інституцій».

Згідно з базовим прогнозом Goldman Sachs, ціна на золото досягне $4 тисяч за унцію до середини 2026 року. Проте, якщо приватні інвестори почнуть масово переміщувати капітал із американських державних облігацій у золото, ціна може підскочити значно вище. «Перетікання лише 1% капіталу від приватних власників держоблігацій США в золото може підняти його ціну до майже $5 тисяч за унцію», – зазначив Стрейвен.

Арун Сай, портфельний менеджер із багатокласових активів у Pictet Asset Management, підтвердив, що його фонд має «подвійну перевищену вагу» на золото. За його словами, він планував скоротити позиції в золоті до атаки Трампа на Лізу Кук, але тепер вирішив зберегти їх.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.