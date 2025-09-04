Цены на золото могут взлететь до $5 тысяч за унцию, если Трамп подорвет независимость ФРС

Goldman Sachs прогнозирует рост стоимости металла на фоне политической нестабильности.

Цены на золото могут достичь почти $5 тысяч за тройскую унцию, если действия президента США Дональда Трампа подорвут независимость Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прогноз аналитиков Goldman Sachs.

В 2025 году золото уже подорожало на 35%, превысив отметку $3 500 за тройскую унцию, что сделало его одним из самых успешных активов на мировом рынке. Инвесторы и центральные банки активно скупают драгоценный металл, ища защиты от политической неопределенности и долговых рисков, которые ослабили традиционные «безопасные гавани» — доллар США и государственные облигации.

Опасения по поводу возможной политизации ФРС, самого влиятельного центрального банка мира, стимулируют приток капитала в золото. Инвесторы обеспокоены тем, что потеря независимости ФРС может привести к более частому снижению процентных ставок, чем это экономически оправдано, что усилит инфляционные ожидания и обрушит цены на облигации.

Недавно Дональд Трамп пытался отстранить от должности члена совета ФРС Лизу Кук, что обострило его противостояние с центральным банком. Этот шаг оспаривается в суде на этой неделе, добавляя напряженности в ситуацию.

«Если независимость ФРС будет разрушена, это, вероятно, приведет к росту инфляции, падению цен на акции и долгосрочные облигации, а также ослаблению доллара как мировой резервной валюты», — заявил Дин Стрейвен, соруководитель глобальных исследований в сфере сырья Goldman Sachs. Он подчеркнул, что «золото является хранилищем стоимости, которое не зависит от доверия к институтам».

Согласно базовому прогнозу Goldman Sachs, цена на золото достигнет $4 тысяч за унцию к середине 2026 года. Однако, если частные инвесторы начнут массово перемещать капитал из американских государственных облигаций в золото, цена может подскочить значительно выше. «Перетекание всего 1% капитала от частных владельцев гособлигаций США в золото может поднять его цену до почти $5 тысяч за унцию», – отметил Стрейвен.

Арун Сай, портфельный менеджер по многоклассовым активам в Pictet Asset Management, подтвердил, что его фонд имеет «двойной избыточный вес» на золото. По его словам, он планировал сократить позиции в золоте до атаки Трампа на Лизу Кук, но теперь решил сохранить их.

