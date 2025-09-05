В Австрії судять чоловіка, який намагався силоміць нагодувати мусульманку сосискою зі свинини

66-річний чоловік на ринку напав на мусульманку, ображав її релігію та намагався силоміць нагодувати свининою.

Ілюстративне фото, джерело - unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Австрії розпочався судовий процес проти 66-річного чоловіка, який напав на жінку в хустці та намагався силоміць засунути їй у рот сосиску зі свинини. Про це повідомляє Krone.

Інцидент стався 17 квітня на ринку в місті Шердінг. За даними слідства, чоловік підійшов до мусульманки, почав ображати її зовнішність та релігію, а потім тричі вдарив по обличчю, заламав руки й спробував примусово нагодувати сосискою, вигукуючи: «Я їм свинину, тепер і ти будеш їсти свинину!» Також він пригрозив відрубати жінці руку.

Постраждала подала до суду. Нападнику інкримінують підбурювання до ненависті, примус та завдання тілесних ушкоджень. Йому загрожує до двох років ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.