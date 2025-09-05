В Австрии судят мужчину, пытавшегося насильно накормить мусульманку сосиской из свинины

66-летний мужчина на рынке напал на мусульманку, оскорблял ее религию и пытался накормить свининой.

Иллюстративное фото, источник - unsplash

В Австрии начался судебный процесс против 66-летнего мужчины, который напал на женщину в платке и пытался силой засунуть ей в рот свиную сосиску. Об этом сообщает Krone.

Инцидент произошел 17 апреля на рынке в городе Шердинг. По данным следствия, мужчина подошел к мусульманке, начал оскорблять ее внешность и религию, а затем трижды ударил по лицу, заломал руки и попытался принудительно накормить сосиской, выкрикивая: «Я ем свинину, теперь и ты будешь есть свинину!» Также он пригрозил отрубить женщине руку.

Пострадавшая подала в суд. Нападавшему инкриминируют подстрекательство к ненависти, принуждение и нанесение телесных повреждений. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

