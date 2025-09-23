МКС звинуватив експрезидента Філіппін Дутерте у злочинах проти людяності

80-річного політика звинувачують у причетності до масових убивств під час «війни з наркотиками».

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення колишньому президенту Філіппін Родріго Дутерте у злочинах проти людяності через його так звану «війну з наркотиками», під час якої без суду було вбито тисячі людей. Про це повідомляє BBC.

Заступниця прокурора МКС заявила, що Дутерте був «непрямим співвиконавцем» убивств, скоєних, зокрема, поліцією.

Звинувачення стосуються трьох періодів:

убивств 19 осіб у місті Давао в 2013–2016 роках, коли Дутерте був мером;

убивств 14 «важливих цілей» по всій країні ;

замахів на вбивство 45 осіб під час операцій із зачистки сіл у 2016–2022 роках, коли він був президентом.

Прокурори стверджують, що Дутерте та його спільники мали план «нейтралізації» ймовірних злочинців, пов’язаних із наркотиками, через насильницькі злочини, зокрема вбивства. За офіційними даними, «війна з наркотиками» забрала понад 6000 життів, хоча активісти оцінюють кількість жертв у десятки тисяч. Дутерте не вибачався за жорсткі методи, заявляючи, що вони були спрямовані на боротьбу з вуличною злочинністю.

Дутерте, перший екс-глава азійської держави, звинувачений МКС, перебуває під вартою в Гаазі з березня 2025 року. Його адвокат зазначив, що через погане здоров’я підозрюваний не може брати участь у судових слуханнях. У травні Дутерте знову обрали мером Давао, де його обов’язки виконує син Себастьян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.