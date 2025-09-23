МКС обвинил экс-президента Филиппин Дутерте в преступлениях против человечности

80-летнего политика обвиняют в причастности к массовым убийствам во время «войны с наркотиками».

Фото: Getty Images

Международный уголовный суд выдвинул обвинение бывшему президенту Филиппин Родриго Дутерте в преступлениях против человечности из-за его так называемой «войны с наркотиками», во время которой без суда были убиты тысячи людей. Об этом сообщает BBC.

Заместитель прокурора МУС заявила, что Дутерте был «косвенным соучастником» убийств, совершенных, в частности, полицией.

Обвинения касаются трех периодов:

убийств 19 человек в городе Давао в 2013–2016 годах, когда Дутерте был мэром;

убийств 14 «важных целей» по всей стране ;

покушений на убийство 45 человек во время операций по зачистке деревень в 2016–2022 годах, когда он был президентом.

Прокуроры утверждают, что Дутерте и его сообщники имели план «нейтрализации» предполагаемых преступников, связанных с наркотиками, посредством насильственных преступлений, в частности убийств. По официальным данным, «война с наркотиками» унесла более 6000 жизней, хотя активисты оценивают количество жертв в десятки тысяч. Дутерте не извинялся за жесткие методы, заявляя, что они были направлены на борьбу с уличной преступностью.

Дутерте, первый экс-глава азиатского государства, обвиненный МУС, находится под стражей в Гааге с марта 2025 года. Его адвокат отметил, что из-за плохого здоровья подозреваемый не может участвовать в судебных слушаниях. В мае Дутерте вновь избрали мэром Давао, где его обязанности исполняет сын Себастьян.

