У США адвоката оштрафували на 10000 доларів за фейкові цитати у судовому документі, згенеровані ChatGPT

14:34, 25 вересня 2025
21 із 23 цитат із судових справ, наведених в апеляційній скарзі адвоката, були вигаданими.
У США адвоката оштрафували на 10000 доларів за фейкові цитати у судовому документі, згенеровані ChatGPT
Фото: CalMatters
Адвокат із Каліфорнії має сплатити штраф у розмірі 10 000 доларів за подання апеляції до державного суду, що була переповнена фальшивими цитатами, згенерованими інструментом штучного інтелекту ChatGPT, пише calmatters.org.

Штраф, схоже, є найбільшим, накладеним каліфорнійським судом за вигадки штучного інтелекту, і супроводжувався різкою ухвалою, у якій зазначалося, що 21 із 23 цитат із судових справ, наведених в апеляційній скарзі адвоката, були вигаданими. Також було зауважено, що численні суди інших штатів і федеральні суди вже стикалися з адвокатами, які посилалися на фейкові правові джерела.

«Тому ми публікуємо цю ухвалу як застереження, – йшлося далі. – Простіше кажучи, жодна скарга, позов, клопотання чи будь-який інший документ, поданий до будь-якого суду, не повинен містити жодних посилань — чи наданих генеративним ШІ, чи будь-яким іншим джерелом, — які адвокат, відповідальний за подання документа, особисто не прочитав і не перевірив».

Як зазначає видання, ухвала, винесена Апеляційним судом другого округу Каліфорнії, є яскравим прикладом того, чому судова влада штату поспіхом намагається врегулювати використання ШІ у судовій системі. Два тижні тому Судова рада штату видала рекомендації, що зобов’язують суддів і працівників судів або заборонити використання генеративного ШІ, або ухвалити політику його застосування до 15 грудня. Тим часом Колегія адвокатів Каліфорнії розглядає питання про посилення свого кодексу поведінки з урахуванням різних форм ШІ після запиту Верховного суду Каліфорнії минулого місяця. 

суд США штучний інтелект

