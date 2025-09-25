Практика судов
В США адвоката оштрафовали на 10000 долларов за фейковые цитаты в судебном документе, сгенерированные ChatGPT

14:34, 25 сентября 2025
21 из 23 цитат из судебных дел, приведенных в апелляционной жалобе адвоката, оказались вымышленными.
В США адвоката оштрафовали на 10000 долларов за фейковые цитаты в судебном документе, сгенерированные ChatGPT
Фото: CalMatters
Адвокат из Калифорнии должен выплатить штраф в размере 10 000 долларов за подачу апелляции в государственный суд, переполненной фальшивыми цитатами, сгенерированными инструментом искусственного интеллекта ChatGPT, пишет calmatters.org.

Штраф, по всей видимости, является крупнейшим, наложенным калифорнийским судом за выдумки искусственного интеллекта, и сопровождался резким определением, в котором отмечалось, что 21 из 23 цитат из судебных дел, приведенных в апелляционной жалобе адвоката, были вымышленными. Также было указано, что многочисленные суды других штатов и федеральные суды уже сталкивались с адвокатами, которые ссылались на фейковые правовые источники.

«Поэтому мы публикуем это определение в качестве предостережения, – говорилось далее. – Проще говоря, ни одна жалоба, иск, ходатайство или любой другой документ, поданный в любой суд, не должен содержать никаких ссылок — будь то предоставленных генеративным ИИ или любым другим источником, — которые адвокат, ответственный за подачу документа, лично не прочитал и не проверил».

Как отмечает издание, определение, вынесенное Апелляционным судом второго округа Калифорнии, является ярким примером того, почему судебная власть штата спешно пытается урегулировать использование ИИ в судебной системе. Две недели назад Судебный совет штата издал рекомендации, обязывающие судей и работников судов либо запретить использование генеративного ИИ, либо утвердить политику его применения до 15 декабря. Тем временем Коллегия адвокатов Калифорнии рассматривает вопрос об усилении своего кодекса поведения с учетом различных форм ИИ после запроса Верховного суда Калифорнии в прошлом месяце.

